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1 час назад

Новый фильм автора "Безумного Макса" встретили 6-минутными овациями в Каннах

Газета.Ru

На Каннском кинофестивале состоялся внеконкурсный показ фильма «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. Это первая картина Миллера со времен выхода на экраны его «Безумного Макса: Дороги ярости». Зрители восторженно приняли новую работу режиссера, удостоив ее 6-минутными овациями, сообщает Variety. Также журналисты издания отмечают ряд достоинств «Трех тысяч лет желаний» и предсказывают ленте участие в будущей оскаровской гонке.

Новый фильм автора "Безумного Макса" встретили овациями в Каннах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сам Миллер был тронут реакцией зрителей на премьере картины.

«Я впервые посмотрел фильм с аудиторией, получилось очень трогательно. Я вам благодарен», — признался режиссер.

Сюжет фильма вращается вокруг земной женщины и волшебного джинна. Во время поездки из Лондона в Стамбул ученая и литературовед Ателия (Тильда Суинтон) неожиданно встречает волшебного джинна в исполнении Идриса Эльбы. Он предлагает исполнить три ее желания, но Ателия утверждает, что полностью довольна жизнью и ни в чем не нуждается. Но одолеваемая страстью к историям, она оказывается заворожена рассказами джинна о том, как 3000 лет сквозь эпохи он стремится к свободе, постоянно ускользающей от него.

В мировой прокат картина выйдет 31 августа 2022 года.

Фильмы,Безумный Макс,Безумный Макс: Дорога ярости,Идрис Эльба,Джордж Миллер,
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