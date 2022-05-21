Новый фильм автора "Безумного Макса" встретили овациями в Каннах

На Каннском кинофестивале состоялся внеконкурсный показ фильма «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. Это первая картина Миллера со времен выхода на экраны его «Безумного Макса: Дороги ярости». Зрители восторженно приняли новую работу режиссера, удостоив ее 6-минутными овациями, сообщает Variety. Также журналисты издания отмечают ряд достоинств «Трех тысяч лет желаний» и предсказывают ленте участие в будущей оскаровской гонке.

Сюжет фильма вращается вокруг земной женщины и волшебного джинна. Во время поездки из Лондона в Стамбул ученая и литературовед Ателия (Тильда Суинтон) неожиданно встречает волшебного джинна в исполнении Идриса Эльбы. Он предлагает исполнить три ее желания, но Ателия утверждает, что полностью довольна жизнью и ни в чем не нуждается. Но одолеваемая страстью к историям, она оказывается заворожена рассказами джинна о том, как 3000 лет сквозь эпохи он стремится к свободе, постоянно ускользающей от него.