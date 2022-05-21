Паттинсон и Руффало снимутся в фильме режиссера "Паразитов"

Один из участников — сотрудник Микки-7, который выполняет самую сложную и опасную работу. Все из-за его уникальной способности — после смерти Микки может создавать клона, в котором сохраняется большая часть его воспоминаний. Во время седьмой операции Микки неожиданно пропадает, а вернувшись на базу, обнаруживает там свою замену. Теперь его место занимает клон Микки-8, за которым герой начинает следить.