Паттинсон и Руффало снимутся в фильме режиссера "Паразитов"

Роберт Паттинсон и Марк Руффало снимутся в новом фильме режиссера оскароносных "Паразитов" Пон Джун-хо. Об этом сообщает Deadline.
Безымянный проект южнокорейского постановщика будет основан на фантастическом романе писателя Эдварда Эштона "Микки-7". Книга рассказывает об экспедиции на таинственную ледяную планету Нифльхейм.
Один из участников — сотрудник Микки-7, который выполняет самую сложную и опасную работу. Все из-за его уникальной способности — после смерти Микки может создавать клона, в котором сохраняется большая часть его воспоминаний. Во время седьмой операции Микки неожиданно пропадает, а вернувшись на базу, обнаруживает там свою замену. Теперь его место занимает клон Микки-8, за которым герой начинает следить.
Сценарий для фильма Пон Джун-хо разработает сам, сильно переосмыслив оригинальный сюжет. Главные роли в проекте исполнят Роберт Паттинсон и Марк Руффало. Также на финальной стадии находятся переговоры об участии в фильме Тони Коллетт и звезды сериала "Конец ***го мира" Наоми Аки.