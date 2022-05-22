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2 часа назад

«Законопослушный гражданин» получит сиквел

Kinobugle.ru

Триллер 2009 года «Законопослушный гражданин» неожиданно получит продолжение. Практически вся команда первой части снова в строю.

«Законопослушный гражданин» получит сиквел
Фото: Кадр из фильма «Законопослушный гражданин»Кадр из фильма «Законопослушный гражданин»

Сценаристы Лукас Фостер и Курт Уиммер вновь напишут историю и будут продюсировать. Также обязанности продюсера возьмет на себя Джерард Батлер.

Напрямую о том, что Батлер вернется к своей роли не сообщается. Однако на это намекает официальный комментарий Фостера:

«Я рад сотрудничеству с партнерами, чтобы вновь вернуться к этим замечательным персонажам и этой захватывающей теме, которая сегодня кажется еще более актуальной, чем когда мы снимали оригинальный фильм. Мы собираемся взорвать ваш мозг… снова».

Первый фильм под режиссурой Ф. Гэри Грея при бюджете в $50 млн собрал $127 млн. Он рассказывал историю бывшего агента спецслужб, а ныне семьянина Клайда Шелтона, чью семью безжалостно убили у него на глазах. Преступники из-за несовершенства правосудия оказались на свободе. И Шелтон, применяя свои навыки, начинает мстить всем, кто был задействован в судебном процессе над негодяями.

История получилась завершенной и совершенно непонятно, как ее собираются продолжить. Никаких подробностей сюжета, как и об актерском составе, не раскрывается.

Фильмы,Законопослушный гражданин,Курт Уиммер,Гэри Грей,Джерард Батлер,
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