Роль Барби в голливудском фильме получил трансгендер

Родители крайне неоднозначно восприняли решение компании Mattel, владеющей правами на выпуск знаменитой куклы.

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Роль Барби в новом голливудском фильме получит трансгендер Хари Неф. Об этом в своем микроблоге сообщил репортер газеты The New York Times Кайл Бьюкенен, который услышал новость об этом во время Каннского фестиваля. Примечательно, что Неф станет уже третьей Барби в картине — кроме нее, на роль выбрали Марго Робби и темнокожую Иссу Рэй, известную по сериалу «Белая ворона». Благодаря этому набору создатели фильма решили разнообразить сюжет, а заодно соответствовать современной повестке.

«По сюжету главную Барби (Марго Робби) изгоняют из „Барбилэнда“ за неидеальную внешность. Кукла оказывается в реальном мире, где понимает, что внешний вид — это не главное в жизни. Короче, главный посыл фильма будет: бодипозитив, принятие себя и борьба за свои права. Игры в вечную любовь с Кеном остались в детстве»,

— указывают авторы Telegram-канала «Только никому».

С Кенами ситуация аналогичная: их сыграет сразу три актера — белый (Райан Гослинг), темнокожий Шути Гатва, а также азиат (Симу Лю).

Стоит отметить, что производителя знаменитых кукол компанию Mattel в свое время обвиняли в том, что она навязывает детям нереалистичные стандарты красоты, а также отвергает идеи гендерного разнообразия. Отвечая критикам, в прошлом году Mattel стал производить Барби-трансгендеров. Компания запустила состоящую из шести игрушек линейку Creatable World — каждая из кукол может быть как мужчиной, так и женщиной.

«В каждом наборе по два парика (с длинными и короткими волосами) и разнообразная одежда. Менять пол Барби можно хоть несколько раз в день»,

— информируют авторы «Только никому».