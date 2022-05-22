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56 минут назад

Трейлер фильма "Миссия невыполнима 7" слили в сеть

Газета.Ruиещё 1

Первый трейлер боевика "Миссия невыполнима 7" утек в сеть раньше официального релиза. В апреле его показывали посетителям десятого ежегодного конвента CinemaCon в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Трейлер фильма "Миссия невыполнима 7" слили в сеть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В видео показаны экшен-сцены: падение поезда с обрыва, прыжок Тома Круза с горного трамплина на мотоцикле, перестрелки и драки. Вместе с ним в ролике появилась героиня Хейли Этвелл. Предполагается, что трейлер мог слить кто-то из регионального отделения Paramount Pictures.

Представители студии отказались комментировать этот инцидент. В настоящее время ролик блокируют в соцсетях из за нарушения авторских прав. Премьера фильма запланирована на 12 июля 2023 года.

Фильмы,Том Круз,
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