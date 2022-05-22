Трейлер фильма "Миссия невыполнима 7" слили в сеть

Первый трейлер боевика "Миссия невыполнима 7" утек в сеть раньше официального релиза. В апреле его показывали посетителям десятого ежегодного конвента CinemaCon в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В видео показаны экшен-сцены: падение поезда с обрыва, прыжок Тома Круза с горного трамплина на мотоцикле, перестрелки и драки. Вместе с ним в ролике появилась героиня Хейли Этвелл. Предполагается, что трейлер мог слить кто-то из регионального отделения Paramount Pictures.