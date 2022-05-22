Автор "Чипа и Дейла" не смог объяснить, как Гаечка родила от Вжика

Сценарист "Чип и Дейл спешат на помощь" Дэн Грегор вместо объяснений, как мышка Гайка и муха Вжик произвели потомство, привел аналогичные примеры из других мультфильмов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Честно говоря, эта самая странная шутка в фильме. Я очень рад, что ей удалось остаться в монтаже",

Сценарист также задавался вопросом о реалистичности такого поворота событий, но в итоге он решил внести эту деталь, так как всегда "забавлялся этой странной межвидовой романтикой в фильмах".

"В оригинальном мультсериале есть флирт между Чипом и Гайкой. "Но мыши и бурундуки не могут спариваться",

Подобные мысли у меня также вызывали "Черепашки-ниндзя". Почему они флиртуют с Эйприл О'Нил? Они же черепашки, а она - человек", - вспомнил Грегор. В недавно вышедшем проекте от Disney мышка-изобретательница Гаечка вышла замуж за муху Вжика. У них родились 42 ребенка. Зрители фильма уже прозвали их потомство "мухомышами" (или "мышемухами").