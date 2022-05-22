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1 час назад

Автор "Чипа и Дейла" не смог объяснить, как мышка Гаечка родила от мухи Вжика

Газета.Ru

Сценарист "Чип и Дейл спешат на помощь" Дэн Грегор вместо объяснений, как мышка Гайка и муха Вжик произвели потомство, привел аналогичные примеры из других мультфильмов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Автор "Чипа и Дейла" не смог объяснить, как Гаечка родила от Вжика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Честно говоря, эта самая странная шутка в фильме. Я очень рад, что ей удалось остаться в монтаже",

- заявил Грегор.

Сценарист также задавался вопросом о реалистичности такого поворота событий, но в итоге он решил внести эту деталь, так как всегда "забавлялся этой странной межвидовой романтикой в фильмах".

"В оригинальном мультсериале есть флирт между Чипом и Гайкой. "Но мыши и бурундуки не могут спариваться",

- думаешь ты.

Подобные мысли у меня также вызывали "Черепашки-ниндзя". Почему они флиртуют с Эйприл О'Нил? Они же черепашки, а она - человек", - вспомнил Грегор. В недавно вышедшем проекте от Disney мышка-изобретательница Гаечка вышла замуж за муху Вжика. У них родились 42 ребенка. Зрители фильма уже прозвали их потомство "мухомышами" (или "мышемухами").

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