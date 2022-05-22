Фильм Круза «Топ Ган: Мэверик» получил пятиминутные овации

Еще до того, как на каннской премьере фильма «Топ Ган: Мэверик» в среду вечером началась финальная сцена, зрители фестиваля дали понять, что считают Тома Круза великолепным. Актер получил бурные овации после того, как ему вручили «неожиданную» Золотую пальмовую ветвь, которая, казалось, действительно застала его врасплох. И он получил ещё одну порцию оваций после того, как сказал несколько энергичных вступительных слов. В этот момент над побережьем пролетели восемь истребителей, которые раскрасили небо в красный, белый и синий цвет, символизирующие цвета французского и американского флагов. Это стало кульминацией дня, посвящённого славе Тома Круза.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Стоит отметить, что и сам Том и зрители ждали этот праздник очень долго. Фильм «Топ Ган: Мэверик» должен был дебютировать в 2019 году. Но сначала Круз захотел как следует поработать над спецэффектами и перенёс премьеру на 2020 год, а затем ударила пандемия, которая нарушила планы многих компаний.

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«Это невероятный вечер и невероятное время просто чтобы увидеть лица всех», — сказал Круз в Каннах. «Прошло 36 лет с момента первого "Топ Гана", и нам пришлось ждать его годами из-за пандемии».

Затем Круз призвал на сцену актерский состав, в который входили Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер и Джон Хэмм, а также исполнительную команду Paramount, чтобы зрители могли поаплодировать им.

«Этот фильм был мечтой», — рассказал Том. «Мы говорили об этом во время съемок. Я просто хочу видеть лица каждого. Здесь нет масок, и мы в кинотеатре. Я собираюсь принять всё это во внимание и чувствую себя очень благодарным. Мы здесь ради вас. Я снимаю все эти фильмы для всех вас, и мне очень повезло делать то, что я делаю. Наслаждайтесь этим вечером. Вы все сделали мою жизнь лучше».

Том Круз и Дженнифер Коннелли присутствуют на показе фильма «Топ Ган: Мэверик» во время 75-го ежегодного Каннского кинофестиваля во Дворце фестивалей 18 мая 2022 года в Каннах, Франция