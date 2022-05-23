«Законопослушный гражданин» получит сиквел

Студия Village Roadshow запустила в производство сиквел проекта «Законопослушный гражданин» 2009 года. Портал Deadline отмечает, что в качестве продюсера ленты выступит Джерард Батлер.
Проект рассказывает о жителе Филадельфии Шелтоне, чью роль исполняет Батлер. По сюжету герой мстит злодеям за убийство супруги и дочери. Оказавшись в тюремном заключении, Шелтон ставит ультиматум: либо его условие будет выполнено, либо он продолжит убивать, находясь в клетке. После того, как люди на воле начинают гибнуть, за дело берется Ник Райс.
Сценарий держится в секрете. Известно, что его автором стал Курт Уиммер.
Имя режиссера также держится в секрете, как и примерная дата выхода.