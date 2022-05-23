«Законопослушный гражданин» получит сиквел

Проект рассказывает о жителе Филадельфии Шелтоне, чью роль исполняет Батлер. По сюжету герой мстит злодеям за убийство супруги и дочери. Оказавшись в тюремном заключении, Шелтон ставит ультиматум: либо его условие будет выполнено, либо он продолжит убивать, находясь в клетке. После того, как люди на воле начинают гибнуть, за дело берется Ник Райс.