Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

«Законопослушный гражданин» получит сиквел

Ovideo.ru

Студия Village Roadshow запустила в производство сиквел проекта «Законопослушный гражданин» 2009 года. Портал Deadline отмечает, что в качестве продюсера ленты выступит Джерард Батлер.

«Законопослушный гражданин» получит сиквел
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Проект рассказывает о жителе Филадельфии Шелтоне, чью роль исполняет Батлер. По сюжету герой мстит злодеям за убийство супруги и дочери. Оказавшись в тюремном заключении, Шелтон ставит ультиматум: либо его условие будет выполнено, либо он продолжит убивать, находясь в клетке. После того, как люди на воле начинают гибнуть, за дело берется Ник Райс.

Сценарий держится в секрете. Известно, что его автором стал Курт Уиммер.

Имя режиссера также держится в секрете, как и примерная дата выхода.

Фильмы,Законопослушный гражданин,Курт Уиммер,Джерард Батлер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители