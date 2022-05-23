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1 час назад

Сиквел «Доктора Стрэнджа» стал одним из самых успешных в мировом прокате

Inc-News

По кассовым сборам проект уступил лишь очередной серии «Человека-паука».

Сиквел «Доктора Стрэнджа» стал одним из самых успешных в мировом прокате
Фото: Inc-NewsInc-News

Продолжение популярного проекта «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» за три недели активного проката заработало более восьмисот миллионов долларов. Более трети кассовых сборов пришлись на США, а в России, как известно, эту картину к прокату запретили из-за санкций.

В любом случае, фильм уже признан успешным в коммерческом смысле. Ведь новый «Доктор Стрэндж» по прибыли стал вторым среди новых проектов и обогнал даже ленту «Не время умирать» про Джеймса Бонда и «Бэтмена» Мэтта Ривза. Первое место по кассовым сборам пока остается за фильмом «Человек-паук: Нет пути домой».

Фильмы,Бэтмен,Доктор Стрэндж,Мэтт Ривз,Джеймс Бонд,
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