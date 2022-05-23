Что смотреть в кино с 26 мая

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Отряд «Призрак»" Кадр из фильма "Отряд «Призрак»"

"Отряд «Призрак»"

Видео дня

Боевой спецотряд, в котором служил офицер Коннер Коннолли, побывавший в самых горячих точках планеты, расформирован. Но просто уйти в отставку у командира не получается: ему необходимо заплатить огромный выкуп за свою жену. На это у него есть всего один день. Герой обращается к своим бывшим сослуживцам, чтобы решить проблему.

"Мой папа – вождь"

Капитан дальнего плавания Петров, которого на протяжении десяти лет считали пропавшим без вести, вдруг возвращается. Оказывается, все эти годы он провел на далеком острове и даже стал африканским вождем. И теперь бывший капитан подчиняется только законам джунглей, отринув правила цивилизации, ходит по городу с копьем и не упускает возможности поохотиться. Его близкие пытаются вернуть мужа и отца к привычной жизни, но удастся ли им это сделать?

"Точка кипения"

Шеф-повар Энди Джонс одного из самых популярных ресторанов Лондона в Рождество опаздывает на смену, заставляя команду своих подчиненных нервничать. Им всем, во главе с Энди, предстоит пережить очень важную смену. Тем более, что в ресторан неожиданно нагрянули ресторанный критик, проверка и инвестор, требующий немедленного возврата вложенных средств.

"Эскортницы"

Эми весьма амбициозна и мечтает о жизни в роскоши. Девушка, поработавшая в элитном эскорте, получает предложение провести отбор девушек, готовых поехать в гости к арабским шейхам. Среди них должны быть только самые лучшие: фотомодели, звезды кино, участницы конкурсов красоты. Согласившимся участницам поездки гарантируют роскошную жизнь и полную анонимность. Но в результате все оказывается вовсе не так сказочно, как обещали красоткам.

"Служанка"