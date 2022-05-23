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4 часа назад

Фильмы, основанные на реальных событиях

Мира Маркина

Как бы старательно сценаристы и режиссеры не фантазировали в создании своих фильмов, всегда больше привлекать будет то, что взято из жизни. Рамблер подготовил для вас подборку качественных фильмов, снятых на основе реальных событий.

Фильмы, основанные на реальных событиях
Фото: кадр из фильма "аэронавты"кадр из фильма "аэронавты"

"Аэронавты", 2019 год

Режиссер Том Харпер

По сюжету британский метеоролог-аэронавт в компании молодой и успешной любительницы воздушных шаров отправляется в полет на аэростате, который должен помочь ему совершить научные открытия.

В реальности полет действительно был и он в самом деле стал рекордным - шар поднялся на высоту около 9 тысяч метро. Вот только девушки в нем не было - ее образ в этом фильме - это собирательный образ девушек-аэронавтов, существовавших в действительности. А в путешествие британец отправлялся с другим мужчиной, своим коллегой.

"Зеленая книга", 2018 год

Режиссер Питер Фаррелли

Фильм, взявший "Оскара" сразу в трех номинациях, рассказывает реальную историю американского чернокожего пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонги, которые по случайному стечению обстоятельств оказались вместе. Тони следил за безопасностью Дона во время его концертного тура, так как во многих штатах еще активно продвигались расистские убеждения. Фильм рассказывает о становлении их дружбы и о том, как поменялась жизнь героев благодаря этому турнэ.

"Игры разума", 2001 год

Режиссер Рон Ховард

В сюжете реальная история ученого-математика Джона Форбса Нэша. Он проделал огромную работу, исследуя теорию игр, за что получил Нобелевскую премию, однако несмотря на свою гениальность, Джон оказался болен шизофренией.

Критики подчеркнули, что фильме немного искажены недуги Нэша, в отличие от своего картинного героя, в реальности он страдал только слуховыми галлюцинациями, а не слуховыми и зрительными.

Фильмы,Оскар,Игры разума,Зелёная книга,Питер Фаррелли,Том Харпер,
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