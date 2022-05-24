«Финник» признали лучшим полнометражным анимационным фильмом

Картина «Финник» режиссера Дениса Чернова одержала победу в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» на II Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой», проходящем в Красноярском.

Фото: Eva.ru Eva.ru

В течение пяти дней на больших экранах Красноярска, Дивногорска, Норильска, Абана и Ужура демонстрировались лучшие картины для юных зрителей, присланные со всего мира. Программу смотра представили 36 стран, среди которых Австралия, Белоруссия, Германия, Египет, Индия, Иран, Испания, Италия, Китай, Мексика, Россия, Сирия и другие. Награждение победителей состоялось на главной площадке фестиваля, в крупнейшем кинотеатре Красноярска «Синема Парк».

Показы фильмов сопровождались мастер-классами, лекциями, образовательными лабораториями, круглыми столами, тематическими воркшопами и творческими встречами, в рамках которых гости мероприятия смогли лично встретиться с создателями фильма «Финник» — режиссером Денисом Черновым и сценаристом Татьяной Беловой.

Зрители проявили активный интерес к картине, задав много интересных и актуальных вопросов. Напомним, что мультфильм «Финник» рассказывает о зарождении дружбы между девочкой Кристиной и забавным мохнатым домовым по имени Финник.

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