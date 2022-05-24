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2 часа назад

«Финник» признали лучшим полнометражным анимационным фильмом

Eva.ruиещё 1

Картина «Финник» режиссера Дениса Чернова одержала победу в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» на II Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой», проходящем в Красноярском.

«Финник» признали лучшим полнометражным анимационным фильмом
Фото: Eva.ruEva.ru

В течение пяти дней на больших экранах Красноярска, Дивногорска, Норильска, Абана и Ужура демонстрировались лучшие картины для юных зрителей, присланные со всего мира. Программу смотра представили 36 стран, среди которых Австралия, Белоруссия, Германия, Египет, Индия, Иран, Испания, Италия, Китай, Мексика, Россия, Сирия и другие. Награждение победителей состоялось на главной площадке фестиваля, в крупнейшем кинотеатре Красноярска «Синема Парк».

Показы фильмов сопровождались мастер-классами, лекциями, образовательными лабораториями, круглыми столами, тематическими воркшопами и творческими встречами, в рамках которых гости мероприятия смогли лично встретиться с создателями фильма «Финник» — режиссером Денисом Черновым и сценаристом Татьяной Беловой.

Зрители проявили активный интерес к картине, задав много интересных и актуальных вопросов. Напомним, что мультфильм «Финник» рассказывает о зарождении дружбы между девочкой Кристиной и забавным мохнатым домовым по имени Финник.

Справочная информация:

Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» — единственный профессиональный конкурсный международный фестиваль фильмов для детско-юношеской аудитории в России от Восточной Сибири до Сахалина. Учредителем является министерство культуры Красноярского края, организатором — КГАУК «Енисей кино». Проходит один раз в два года в Красноярском крае. Президент фестиваля — заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер, кинодраматург, креативный продюсер компании Disney в России — Владимир Грамматиков. Председатель жюри — заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер, кинодраматург, писатель, продюсер — Владимир Алеников.

Фильмы,Герой,Татьяна Белова,Денис Чернов,Владимир Алеников,Владимир Грамматиков,Walt Disney,
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