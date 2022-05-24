Мартин верит в новый "Властелин колец"

Писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь Льда и Огня", признался, что возлагает большие надежды на фэнтезийные премьеры этого года. По его словам, он искреннее болеет за успех сериалов "Властелин колец: Кольца власти" и "Дом Дракона". Об этом он заявил во время литературного фестиваля в Санта-Фе.