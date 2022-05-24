Мартин верит в новый "Властелин колец"

Писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь Льда и Огня", признался, что возлагает большие надежды на фэнтезийные премьеры этого года. По его словам, он искреннее болеет за успех сериалов "Властелин колец: Кольца власти" и "Дом Дракона". Об этом он заявил во время литературного фестиваля в Санта-Фе.
"Я надеюсь, что оба шоу будут успешными. Я люблю фэнтези. Я хочу больше отличных шоу на телевидении".
— заявил Мартин.
Тем не менее писатель подчеркнул, что за "Дом Дракона" он будет болеть сильнее. Ведь для него он написал сценарий.
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