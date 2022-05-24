Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
31 минуту назад

Мартин верит в новый "Властелин колец"

Катерина Саломе

Писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь Льда и Огня", признался, что возлагает большие надежды на фэнтезийные премьеры этого года. По его словам, он искреннее болеет за успех сериалов "Властелин колец: Кольца власти" и "Дом Дракона". Об этом он заявил во время литературного фестиваля в Санта-Фе.

Мартин верит в новый "Властелин колец"
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"Кадр из фильма "Властелин колец"

"Я надеюсь, что оба шоу будут успешными. Я люблю фэнтези. Я хочу больше отличных шоу на телевидении".

— заявил Мартин.

Тем не менее писатель подчеркнул, что за "Дом Дракона" он будет болеть сильнее. Ведь для него он написал сценарий.

Ранее мы писали о том, что Энтони Хопкинс сыграет роль Зигмунда Фрейда.

Фильмы,Зигмунд Фрейд,Энтони Хопкинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители