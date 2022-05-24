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3 часа назад

Вышел первый трейлер "Тора 4"

Газета.Ruиещё 2

Marvel Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый официальный трейлер к предстоящему фильму "Тор: Любовь и гром".

Вышел первый трейлер "Тора 4"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера картины в мировом прокате состоится 6 июня. Главные роли исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.

Сюжет разворачивается после действий фильма "Мстители: Финал". Тор хочет уйти на покой и путешествовать вместе со Стражами галактики. Но вместе с соратниками главному герою предстоит одолеть злодея Горра — Убийцу богов, желающего уничтожить богов.

Ранее Студия Marvel показала новый кадр из фильма "Тор: Любовь и гром". На фото можно разглядеть Валькирию (Тесса Томпсон) и женщину-Тора Джейн Фостер (Натали Портман).

Предположительно, они присутствуют на совете богов. Персонажи впервые встретятся на экране.

Фильмы,Мстители: Финал,Тесса Томпсон,Крис Хемсворт,Натали Портман,
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