В кинотеатрах вновь покажут фильмы «Дурак», «Жить» и «Майор»

Кинокомпания TenLetters объявила о перевыпуске фильмов «Дурак», «Жить» и «Майор» режиссёра Юрия Быкова. Ленты отправятся в российские кинотеатры в июле, но точной даты организация пока не называет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Компания TenLetters представляет «Месяц Юрия Быкова», в рамках которого будут выпущены культовые фильмы режиссера: «Дурак», «Майор» и «Жить». Картины выйдут на широких экранах в июле.

Фильм «Жить» — дебютная работа Юрия Быкова в большом кино, вышедшая в 2010 году. Криминальную драму «Майор» выпустили в 2013-м, а «Дурак», уже ставший относительно культовым фильмом в России, — в 2014-м.