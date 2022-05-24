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1 час назад

Кадр дня: как «Табор уходит в небо» стал пыткой для актеров

Диана Товсепова

24 мая советская, молдавская и российская актриса Светлана Тома празднует 75-й день рождения. Одна из культовых ролей актрисы — цыганка Рада в мелодраматической картине "Табор уходит в небо".

Кадр дня: как «Табор уходит в небо» стал пыткой для актеров
Фото: Кадр из фильма "Табор уходит в небо"Кадр из фильма "Табор уходит в небо"

Во время съемок фильма команда столкнулась со сложностями — одна сцена стала для актеров пыткой.

Знаменитый танец Зобара и Рады никак не давался Светлане Тома — она цеплялась за землю каблуками сапог и станцевать плавно не получалось. Тогда режиссер Эмиль Лотяну придумал свой метод — положил лист жести на землю под палящим солнцем и ждал, когда он раскалится. Сначала режиссер приказал артистам снять обувь, но когда попробовал пройтись по листу сам, обжег ноги. Тогда он распорядился выдать актерам носки.

В носках танец был еще хуже, потому как они скользили по металлу. Тогда Лотяну потребовал Светлану Тома и Григоре Григориу разуться и сцена стала для них пыткой, но зато в результате была снята с такой отчаянной страстью, о которой и мечтал режиссер.

В целом, режиссерский стиль Лотяну был далеко не мягким. Большая часть эпизодов создавалась в Карпатах, где при невыносимой жаре Лотяну созывал всех на площадку с пяти часов утра до поздней ночи. Во время съемок актеры постоянно терпели нападки режиссера в отношении того, что они все бездарности, которые не могут нормально сыграть роль. Таков стиль Лотяну - создать напряжение, чтобы спровоцировать артистов ради запечатления драматических моментов.

Фильмы,Светлана Тома,
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