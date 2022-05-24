Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
7 минут назад

В Москве покажут отреставрированные фильмы режиссера Сокурова

Газета.Ru

В московских кинотеатрах "Художественный" и "Пионер" состоится показ отреставрированных фильмов режиссера Александра Сокурова ("Русский ковчег"). Об этом сообщает "Канобу".

В Москве покажут отреставрированные фильмы Сокурова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мероприятие пройдет в июне в рамках празднования 50-летия творчества кинематографиста.

Как сообщается, зрители смогут увидеть многие ранее не представленные в прокате ленты. Также в рамках мероприятия состоится премьера киноверсии итальянского спектакля "Go. Go. Go" по произведениям Иосифа Бродского.

Сокуров снял фильм по мотивам постановки 2016 года, которую зрители впервые увидели на сцене старейшего театра в мире Teatro Olimpiсо в Виченце.

Фильмы,Александр Сокуров,Иосиф Бродский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители