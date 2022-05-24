В Москве покажут отреставрированные фильмы Сокурова

В московских кинотеатрах "Художественный" и "Пионер" состоится показ отреставрированных фильмов режиссера Александра Сокурова ("Русский ковчег"). Об этом сообщает "Канобу".
Мероприятие пройдет в июне в рамках празднования 50-летия творчества кинематографиста.
Как сообщается, зрители смогут увидеть многие ранее не представленные в прокате ленты. Также в рамках мероприятия состоится премьера киноверсии итальянского спектакля "Go. Go. Go" по произведениям Иосифа Бродского.
Сокуров снял фильм по мотивам постановки 2016 года, которую зрители впервые увидели на сцене старейшего театра в мире Teatro Olimpiсо в Виченце.