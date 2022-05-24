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3 часа назад

Netflix показал первый трейлер фильма "Серый человек" с Райаном Гослингом

Inc-Newsиещё 3

Вышел трейлер "Серого человека" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом
Фото: Inc-NewsInc-News

Netflix показал первый трейлер фильма "Серый человек" с Райаном ГослингомРежиссёрами проекта выступили братья Энтони и Джо Руссо. Премьера картины назначена на 15 июля 2022 года.Потоковый сервис Netflix опубликовал дебютный трейлер предстоящего экшн-триллера "Серый человек" с Райаном Гослингом в главной роли.Сюжет расскажет о противостояние бывшего агента ЦРУ, а ныне киллера по прозвищу Серый человек и его бывшего коллеги, который продолжает работать в управлении. Проект основан на одноимённом романе Марка Грини 2009 года.Также в актерском составе задействованы Ана де Армас, Крис Эванс, Реге-Жан Пейдж, Дэз Кроуфорд, Кейт Блумберг, Билли Боб Торнтон и другие. Кадр из фильма "Серый человек"Источник фото: NetflixРежиссерами картины стали братья Джо и Энтони Руссо, выступившие постановщиками четырех фильмов киновселенной Marvel, включая новых "Мстителей". Премьера "Серого человека" назначена на 15 июля 2022 года.

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