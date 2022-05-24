Роли Энтони Хопкинса, которые сделали его легендой

Энтони Хопкинс перевоплотится в Зигмунда Фрейда в фильме «Последняя сессия Фрейда». Съемки картины начнутся в конце 2022 года. В ожидании премьеры «Рамблер» решил вспомнить и другие выдающиеся роли актера.

Фото: Кадр из фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк" Кадр из фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк"

«Молчание ягнят» (1990)

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Агенту Клариссе Старлинг поручают встретиться с заключенным-маньяком Ганнибалом Лектером, который мог бы помочь составить психологический портрет убийцы, терроризирующего Средний Запад. Преступник согласен помочь Клариссе лишь в том случае, если она поделится своей личной жизнью. В главных ролях: Энтони Хопкинс и Джоди Фостер.

«Легенды осени» (1994)

Брэд Питт, Энтони Хопкинс и Айдан Куинн в экранизации хита Джима Гаррисона о любви трех братьев к одной женщине, которая роковым образом изменяет жизнь каждого из них на фоне Первой мировой войны.

«Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998)

В жизни богатого и влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша появляется ангел смерти, который принял обличье молодого человека по имени Джо Блэк. Он предлагает Пэрришу необычное соглашение: магнат станет проводником Джо в мире живых, где тот планирует провести свой отпуск. Правда, происходит непредвиденное: оказывается, что тело погибшего мужчины, которое ангел смерти выбрал для себя, принадлежало юноши, в которого была влюблена дочь Пэрриша.

«Сердце в Атлантиде» (2001)

История 11-летнетнего мальчика по имени Бобби Гарфилд, который дружит с Тэдом Брутиганом, мужчиной, который снимает комнату в его доме. Их дружба через некоторое время перерастает в отношения отца и сына. Несмотря на это, Тэд скоро начинает понимать, что он наделен особым психическим даром… В главных ролях: Энтони Хопкинс и Антон Ельчин.

Кадр из фильма "Сердце в Атлантиде"

«Доказательство» (2004)

Кэтрин с трудом пытается примириться со смертью своего отца, выдающегося математика, гениальность которого соседствовала с безумием. Справиться с утратой, ей помогает один из бывших учеников отца, Хэл, который копается в записных книжках ученого в надежде найти еще одно доказательство его величия. Правда, внезапно к девушке приезжает сестра, решившая помочь уладить дела их отца… В главных ролях: Гвинет Пэлтроу, Энтони Хопкинс и Джейк Джилленхол.

«Перелом» (2007)

Молодой и талантливый юрист Уилли Бичум, ассистент окружного прокурора, оказывается втянут в хитроумную игру в «кошки-мышки» с человеком, который пытался убить свою жену, но избежал тюремного заключения. В главных ролях: Энтони Хопкинс, Райан Гослинг и Розамунд Пайк.

«Отец» (2020)

Оскароносная драма по пьесе Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман о дочери Энн, которая ищет сиделку для отца Энтони с деменцией. Родитель упирается всеми возможными способами, но в его квартире начинают происходить странности — в гостиной оказывается посторонний мужчина, дочь вдруг меняет внешность, и куда-то постоянно пропадают любимые часы…