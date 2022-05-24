Фильм "Я шагаю по Москве" выйдет в повторный прокат 26 мая

"26 мая "Искусство кино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат картину "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице министерства в социальной сети "ВКонтакте".

Премьера киноленты "Я шагаю по Москве" прошла на XVII Каннском кинофестивале 1964 года, где режиссер фильма Георгий Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов: "За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях". Картина считается одним из самых главных фильмов оттепели. Основу киноповествования составляют события, происходившие в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой (Никита Михалков) и его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым (Алексей Локтев), призывником и молодоженом Сашей (Евгений Стеблов), продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой (Галина Польских). В картине звучит песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова "А я иду, шагаю по Москве".