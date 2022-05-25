«Топ Ган: Мэверик» может стать самым успешным в карьере Тома Круза

Уже в эти выходные состоится премьера «Топ Ган: Мэверик» — сиквела культового фильма 1986 года с Томом Крузом в главном роли. По данным аналитиков, фильм идет на рекордный старт в карьере актера: за первый уикэнд лента может собрать более $ 100 млн в США. Всё благодаря позитивным отзывам от критиков и масштабной пиар-кампании.

До «Мэверика» лучшим премьерным результатом в карьере Круза была «Война миров» — сборы в первую неделю составили $ 64,9 млн в США. А остальные картины и вовсе не добрались даже до отметки в $ 60 млн.