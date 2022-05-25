Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
1 час назад

«Топ Ган: Мэверик» может стать самой успешной премьерой в карьере Тома Круза

Чемпионат.com

Уже в эти выходные состоится премьера «Топ Ган: Мэверик» — сиквела культового фильма 1986 года с Томом Крузом в главном роли. По данным аналитиков, фильм идет на рекордный старт в карьере актера: за первый уикэнд лента может собрать более $ 100 млн в США. Всё благодаря позитивным отзывам от критиков и масштабной пиар-кампании.

«Топ Ган: Мэверик» может стать самым успешным в карьере Тома Круза
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

До «Мэверика» лучшим премьерным результатом в карьере Круза была «Война миров» — сборы в первую неделю составили $ 64,9 млн в США. А остальные картины и вовсе не добрались даже до отметки в $ 60 млн.

Премьера «Топ Ган: Мэверик» состоится 27 мая. Картина расскажет историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз) — настоящего аса в своем деле. Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его лучшего друга, погибшего давным-давно.

Фильмы,Мэверик,Война миров,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители