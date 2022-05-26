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10 часов назад

Добронравов назвал преимущества российского кино

Lenta.ruиещё 1

Добронравов назвал преимущества российского кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер Федор Добронравов назвал преимущества российского кино в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, в российских фильмах «больше чистоты, души и совести», чем в зарубежных кинокартинах. «Там — больше умения, больше технологий, больше возможностей, а у нас в нашем кино есть такое, чего нет в других», — сказал он.

Добронравов считает, что в США многие пытаются сделать нечто похожее на российские фильмы, поскольку американцы «смотрят и любят» отечественный кинематограф.

По мнению артиста, с уходом западных конкурентов с рынка индустрию в России ждет подъем. Он отметил, что последние 20 лет отечественное кино было «задавлено» проектами зарубежных кинокомпаний.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров сообщила, что половина российских кинотеатров оказалась под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара. В середине апреля прекратили работу 36,4 процента кинотеатров в России.

В марте, после начала военной спецоперации на Украине, зарубежные студии стали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures.

Фильмы,Российские актеры,Федор Добронравов,Walt Disney,
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