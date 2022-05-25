В российский прокат выходит мультфильм «Коати. Легенда джунглей»

В Международный день защиты детей в российский прокат выходит семейная комедийная анимация от создателей «Ледниковый период 5» и «Рио 2» «Коати. Легенда джунглей» о приключениях удивительных зверей в самом сердце таинственных джунглей Амазонии.

Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. И среди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение! Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост!