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1 час назад

В российский прокат выходит полнометражный мультфильм «Коати. Легенда джунглей»

Letidor.ru

В Международный день защиты детей в российский прокат выходит семейная комедийная анимация от создателей «Ледниковый период 5» и «Рио 2» «Коати. Легенда джунглей» о приключениях удивительных зверей в самом сердце таинственных джунглей Амазонии.

В российский прокат выходит мультфильм «Коати. Легенда джунглей»
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. И среди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение! Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост!

Мультфильм наполнен отличным юмором, красочными персонажами и завораживающими пейзажами. Аниматоры отдали предпочтение классическому художественному стилю, а не компьютерной 3D анимации, поэтому просмотр картины станет еще и увлекательным визуальным приключением.

Главных персонажей мультфильма в российском прокате озвучили актеры Виктор Хориняк (коати Начи) и Агата Муцениеце (змея Заина).

Фильмы,Рио 2,Виктор Хориняк,Агата Муцениеце,
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