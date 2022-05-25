5 лайфхаков из кино, которые работают в жизни

Не все, что показано на экране, – ложь. Читайте в новой статье “Рамблера” о пяти по-настоящему практичных советах киногероев.
Любите блюда с томатным соусом? Воспользуйтесь советом Пита Клеменца (Ричард Кастеллано), который тот дал Майклу Корлеоне (Аль Пачино). Добавьте в томатную пасту немного сахара. Он приглушит кислинку и, действуя как природный усилитель вкуса, в полной мере раскроет весь смак готового блюда.
Еще один кулинарный лайфхак зрители увидели в картине Мартина Скорсезе “Славные парни”. Если нарезать чеснок канцелярским лезвием, как это сделал босс мафии Пол Сисеро (Пол Сорвино), то он буквально расплавится в масле, отдавая весь свой вкус блюду. И горечи не будет!
В комедии “Бестолковые” девушки делают укладку с помощью алюминиевых банок из-под газировки. Удивительно, но этот способ работает. Необходимо на чистые сухие волосы нанести мусс или пенку для укладки (чтобы зафиксировать будущие локоны), а затем накрутить пряди на банки. Импровизированные “бигуди” можно закрепить с помощью невидимок, парикмахерских зажимов или канцелярских резинок, пропущенных через отверстие в донышке. Затем банки следует прогреть феном и оставить остывать. Через пару часов локоны будут готовы.
Джон Макклейн (Брюс Уиллис) ненавидит летать самолетом. Но попутчик дает ему совет, как быстро восстановиться после длительного перелета. Этот лайфхак наверняка пригодится и вам. А необходимо всего лишь снять обувь, носки и пройтись по полу, сжимая пальцы ног. Хитрость поможет расслабиться и после длинного рабочего дня. Проверено.
И вновь о ногах. Не хотите превратить пеший поход в адское приключение? Подбирайте обувь так, чтобы в ней можно было свободно пошевелить пальцами ног. В течение дня из-за движения лимфы нижние конечности отекают. Чтобы не испытывать дискомфорт, воспользуйтесь советом опытной путешественницы, которую встречает Шерил Стрэйд (Риз Уизерспун) – главная героиня драмы “Дикая”.
Для экстремальный ситуаций тоже есть совет. Если вас ранили ножом, то не спешите извлекать холодное оружие – рискуете истечь кровью еще до приезда бригады скорой помощи. Этому нас научили полицейские из фильма “Глубокая могила”. Если бы они поступили иначе, возможно, герой Юэна МакГрегора так и не дожил бы до финальных титров.