5 лайфхаков из кино, которые работают в жизни

Не все, что показано на экране, – ложь. Читайте в новой статье “Рамблера” о пяти по-настоящему практичных советах киногероев.

Фото: Кадр из фильма "Бестолковые" Кадр из фильма "Бестолковые"

Bon Appétit!

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Любите блюда с томатным соусом? Воспользуйтесь советом Пита Клеменца (Ричард Кастеллано), который тот дал Майклу Корлеоне (Аль Пачино). Добавьте в томатную пасту немного сахара. Он приглушит кислинку и, действуя как природный усилитель вкуса, в полной мере раскроет весь смак готового блюда.

Еще один кулинарный лайфхак зрители увидели в картине Мартина Скорсезе “Славные парни”. Если нарезать чеснок канцелярским лезвием, как это сделал босс мафии Пол Сисеро (Пол Сорвино), то он буквально расплавится в масле, отдавая весь свой вкус блюду. И горечи не будет!

Голливудские локоны без бигуди

В комедии “Бестолковые” девушки делают укладку с помощью алюминиевых банок из-под газировки. Удивительно, но этот способ работает. Необходимо на чистые сухие волосы нанести мусс или пенку для укладки (чтобы зафиксировать будущие локоны), а затем накрутить пряди на банки. Импровизированные “бигуди” можно закрепить с помощью невидимок, парикмахерских зажимов или канцелярских резинок, пропущенных через отверстие в донышке. Затем банки следует прогреть феном и оставить остывать. Через пару часов локоны будут готовы.

Отдых после длительного перелета

Джон Макклейн (Брюс Уиллис) ненавидит летать самолетом. Но попутчик дает ему совет, как быстро восстановиться после длительного перелета. Этот лайфхак наверняка пригодится и вам. А необходимо всего лишь снять обувь, носки и пройтись по полу, сжимая пальцы ног. Хитрость поможет расслабиться и после длинного рабочего дня. Проверено.

Комфортный треккинг

И вновь о ногах. Не хотите превратить пеший поход в адское приключение? Подбирайте обувь так, чтобы в ней можно было свободно пошевелить пальцами ног. В течение дня из-за движения лимфы нижние конечности отекают. Чтобы не испытывать дискомфорт, воспользуйтесь советом опытной путешественницы, которую встречает Шерил Стрэйд (Риз Уизерспун) – главная героиня драмы “Дикая”.

Спасение жизни