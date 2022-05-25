Не только «Острые козырьки»: лучшие проекты с Киллианом Мерфи

Звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи отмечает день рождения — 25 мая ему исполняется 46 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием актера.

Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки" Кадр из сериала "Острые козырьки"

«28 дней спустя» (2002)

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Блестящий хоррор Дэнни Бойла, по сюжету которого группа экстремистов выпускает из секретной научной лаборатории обезьяну, зараженную смертельным вирусом неудержимой агрессии, который любое существо за считанные секунды превращает в кровожадного монстра.

28 дней спустя вся Великобритания охвачена страшной эпидемией: те, кому посчастливилось не заразиться, вместе с группой военных прячутся в заброшенном доме. В главных ролях: Киллиан Мерфи и Наоми Харрис.

«Бэтмен: Начало» (2005)

История супергероя без сверхспособностей глазами Кристофера Нолана, рассказывающая о миллиардере Брюсе Уэйне, который решает бороться с преступность. Обучение у мудрого наставника боевым искусствам дает ему силу и смелость. Вернувшись домой, Уэйн становится Бэтменом и ведет борьбу со злом. В главных ролях: Кристиан Бэйл, Кэти Холмс, Майкл Кейн, Киллиан Мерфи и другие.

«Пекло» (2007)

2057 год. Солнце погибает, и человечество сталкивается с перспективой вымирания. Единственная надежда — космический корабль «Икар», экипаж которого должен доставить ядерный заряд, с помощью которого предполагается повторно воспламенить гаснущее Солнце.

Во время путешествия команда слышит слабые позывные сигналы с другого космического корабля, который пропал, выполняя семь лет назад ту же самую миссию. В главных ролях: Киллиан Мерфи, Роуз Бирн и другие.

«Время» (2011)

Фантастика от режиссера «Гаттаки» с Джастином Тимберлейком, Амандой Сайфред и Киллианом Мерфи о мире, в котором время становится единственной валютой в обществе, а люди в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные обречен сражаться за жизнь. Бунтарь из гетто Уилл несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и теперь вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега.

«В сердце моря» (2015)

В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Правда, их охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они боролись за выживание посреди океана… В главных ролях: Крис Хемсворт, Киллиан Мерфи, Бенджамин Уокер и другие.

Бонус:

«Острые козырьки» (2013 — 2022)

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.