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5 минут назад

Эмбер Херд заявила об угрозах со стороны поклонников Джонни Деппа

Inc-Newsиещё 1

Многолетняя судебная тяжба звездных экс-супругов вытягивает на свет все новое и новое «грязное белье».

Херд заявила об угрозах со стороны поклонников Джонни Деппа
Фото: Inc-NewsInc-News

Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа уже на протяжении несколько лет держит любителей кино в напряжении. Бывшие супруги не устают обвинять друг друга во всех тяжких грехах, вытаскивая на свет более неприглядные факты своей личной жизни. В этот раз Эмбер Херд пожаловалась на то, что уже не первый год живет под градом оскорблений и угроз со стороны фанатов Джонни Деппа.

«Люди открыто смеются над моими показаниями о нападении и об издевательствах. Это мучительная, болезненная и самая унизительная вещь, через которую мне когда-либо приходилось проходить. Они хотят убить меня и грозят засунуть мою дочь в микроволновку и открыто говорят мне об этом. И все это происходит ежедневно и на протяжении многих лет», - призналась актриса.

По ее словам, все эти нападки могли бы прекратиться мгновенно, если бы Депп этого пожелал. Но Эмбер предполагает, что он наоборот лишь поощряет такое давление на бывшую жену, с обвинений которой в домашнем насилии в его адрес и начался этот бесконечной судебный процесс.

Фильмы,Джонни Депп,
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