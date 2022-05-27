Херд заявила об угрозах со стороны поклонников Джонни Деппа

Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа уже на протяжении несколько лет держит любителей кино в напряжении. Бывшие супруги не устают обвинять друг друга во всех тяжких грехах, вытаскивая на свет более неприглядные факты своей личной жизни. В этот раз Эмбер Херд пожаловалась на то, что уже не первый год живет под градом оскорблений и угроз со стороны фанатов Джонни Деппа.