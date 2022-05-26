Вышел первый трейлер фильма "Месть" с Кутчером

Режиссером проекта выступил Б.Дж. Новак. Мировая премьера картины запланирована на 29 июля 2022 года. Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер грядущего комедийного триллера "Месть" ("Vengeance").

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Сюжет расскажет о журналисте из Нью-Йорка, который пытается раскрыть убийство своей девушки и отправляется в Западный Техас, чтобы лично изучить обстоятельства ее смерти и разобраться в том, что произошло.