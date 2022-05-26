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3 часа назад

Стал доступен первый трейлер фильма "Месть" с Эштоном Кутчером

Inc-Newsиещё 1

Режиссером проекта выступил Б.Дж. Новак. Мировая премьера картины запланирована на 29 июля 2022 года. Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер грядущего комедийного триллера "Месть" ("Vengeance").

Вышел первый трейлер фильма "Месть" с Кутчером
Фото: Inc-NewsInc-News

Сюжет расскажет о журналисте из Нью-Йорка, который пытается раскрыть убийство своей девушки и отправляется в Западный Техас, чтобы лично изучить обстоятельства ее смерти и разобраться в том, что произошло.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Б.Дж. Новак ("Офис"). Он же исполнил в картине главную роль. Также в шоу задействованы Анали Типтон, Дав Камерон, Бойд Холбрук, Эштон Кутчер и другие. Премьера в США назначена на 29 июля 2022 года. Выйдет ли фильм в России, пока неизвестно.

Фильмы,Месть,Бойд Холбрук,Эштон Катчер,
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