Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
2 часа назад

Семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце

Lenta.ruиещё 2

Австралийский режиссер Баз Лурман рассказал, что семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце. Об этом сообщает Deadline.

Семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале кинематографист отметил, что самым важным для него был отзыв единственной жены музыканта Присциллы Пресли. По словам Лурмана, она написала ему и призналась, что ей очень понравилась игра исполнителя главной роли Остина Батлера.

«Я просто не была к этому готова. Каждый вздох Остина, каждое движение, его дух, его человечность. Если бы мой муж был жив, он посмотрел бы ему в глаза и сказал: "Как ты смеешь? Ты — это я"»,

— процитировал Присциллу Пресли Лурман.

Режиссер добавил, что фильмом остались довольны и другие родственники певца: дочь Лиза Мари и внучка Райли Кио.

В феврале был опубликован первый трейлер фильма «Элвис». Байопик расскажет о жизни и музыкальной карьере Пресли, а также о его непростых отношениях с менеджером Томом Паркером. Помимо Батлера в ленте снялись Оливия ДеДжонг, Люк Брейси и Ричард Роксбург.

Фильмы,Российские актеры,Оливия Деджонг,Том Паркер,Люк Брейси,Ричард Роксбург,Баз Лурман,Элвис Пресли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители