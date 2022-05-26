Известна дата цифрового релиза нового «Доктора Стрэнджа»

Кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+ 22 июня. Об этом в социальных сетях сообщило немецкое подразделение видеосервиса.
Ранее пользователи сети обратили внимание, что одна из боевых сцен в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» подозрительно похожа на трейлер Sword of Symphony — ролевой игры от разработчика-одиночки. По словам девелопера, первый трейлер его тайтла стал вирусным и на него вполне могли обратить внимание создатели «Доктора Стрэнджа». В обоих случаях речь идет об использовании физического воплощения музыки в сражениях, причем визуально сцены довольно похожи.
Релиз фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоялся 2 мая. Средняя оценка картины от пользователей портала IMDb составила 7,4 балла из 10, а от посетителей «Кинопоиска» — 7 из 10. В России прокат ленты был отменён.