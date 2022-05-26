Известна дата цифрового релиза нового «Доктора Стрэнджа»

Ранее пользователи сети обратили внимание, что одна из боевых сцен в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» подозрительно похожа на трейлер Sword of Symphony — ролевой игры от разработчика-одиночки. По словам девелопера, первый трейлер его тайтла стал вирусным и на него вполне могли обратить внимание создатели «Доктора Стрэнджа». В обоих случаях речь идет об использовании физического воплощения музыки в сражениях, причем визуально сцены довольно похожи.