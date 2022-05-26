Бурунов назвал самый сложный фильм, который он озвучивал

На счету российского актера немало озвученных ролей голливудских знаменитостей.

Фото: paparazzi paparazzi

На счету российского актера немало озвученных ролей голливудских знаменитостей. Источник фото: paparazziСергей Бурунов не только звезда российского экрана, но и, как выясняется, настоящий мастер озвучки.

Немало голливудских знаменитостей говорят его голосом в экранов, но далеко не все из них даются нашему артисту легко.

Как выяснилось, самым сложным в его закадровой карьере стал фильм «Волк с Уолл-стрит», где Ди Карпио сыграл брокера Джорджа Белфорта.