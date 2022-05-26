Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Бурунов назвал самый сложный фильм, который он озвучивал

Inc-News

На счету российского актера немало озвученных ролей голливудских знаменитостей.

Бурунов назвал самый сложный фильм, который он озвучивал
Фото: paparazzipaparazzi

На счету российского актера немало озвученных ролей голливудских знаменитостей. Источник фото: paparazziСергей Бурунов не только звезда российского экрана, но и, как выясняется, настоящий мастер озвучки.

Немало голливудских знаменитостей говорят его голосом в экранов, но далеко не все из них даются нашему артисту легко.

Как выяснилось, самым сложным в его закадровой карьере стал фильм «Волк с Уолл-стрит», где Ди Карпио сыграл брокера Джорджа Белфорта.

«Эта работа очень дорога мне. Фильм я озвучивал целую неделю. Работа, конечно, была наисложнейшая. Ди Каприо – невероятный артист. Когда я озвучивал Джордана Белфорта, помню, еле выжил, если честно. До сих пор не понимаю, как я с этим справился», - признается российский актер.

Фильмы,Волк с Уолл-стрит,Джордан Белфорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители