Бурунов назвал самый сложный фильм, который он озвучивал

На счету российского актера немало озвученных ролей голливудских знаменитостей.
На счету российского актера немало озвученных ролей голливудских знаменитостей. Источник фото: paparazziСергей Бурунов не только звезда российского экрана, но и, как выясняется, настоящий мастер озвучки.
Немало голливудских знаменитостей говорят его голосом в экранов, но далеко не все из них даются нашему артисту легко.
Как выяснилось, самым сложным в его закадровой карьере стал фильм «Волк с Уолл-стрит», где Ди Карпио сыграл брокера Джорджа Белфорта.
«Эта работа очень дорога мне. Фильм я озвучивал целую неделю. Работа, конечно, была наисложнейшая. Ди Каприо – невероятный артист. Когда я озвучивал Джордана Белфорта, помню, еле выжил, если честно. До сих пор не понимаю, как я с этим справился», - признается российский актер.