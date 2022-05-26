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4 часа назад

Сериал "Манюня" по повести Наринэ Абгарян выходит в формате полнометражного фильма

ТАСС

Специальная киноверсия комедийного сериала "Манюня" по ставшей бестселлером одноименной повести писательницы Наринэ Абгарян выходит на экранах более чем 30 российских кинотеатров. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мультимедийного видеосервиса Okko.

Сериал "Манюня" выходит в формате полнометражного фильма
Фото: pixabay.compixabay.com

"Манюня" — это один из самых добрых и популярных проектов Okko. Экранизация бестселлера Наринэ Абгарян получила отличные отзывы критиков и беспрецедентное внимание аудитории — первый сезон сериала набрал более 5 миллионов просмотров. Okko продолжает историю успеха "Манюни", предоставив возможность зрителям посмотреть популярный сериал в формате полнометражного фильма в кинотеатрах",

— процитировали в пресс-службе слова генпродюсера видеосервиса Джаника Файзиева.

Комедийный художественный сериал рассказывает историю о дружбе двух советских семей разных национальностей, живущих в Армении 1980-х годов. Закадровый текст читает актриса Светлана Иванова, роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян и другие артисты. Хронометраж киноверсии сериала составляет 88 минут. Картина выходит в четверг в кинотеатрах сети "Каро" в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде и других городах страны.

Общий тираж одноименной книги, по которой снят фильм, превысил миллион экземпляров. В переводах "Манюня" также занимала первые места списков национальных книжных бестселлеров. За эту повесть Абгарян стала лауреатом литературной премии "Рукопись года" и была номинирована на премию "Большая книга". Спектакли на основе книги ставятся в российских театрах.

Фильмы,Екатерина Темнова,Карина Каграманян,Наринэ Абгарян,Светлана Иванова,
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