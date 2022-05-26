Вышел трейлер фильма "Зверь" с Эльбой

Студия Universal Pictures выпустила трейлер приключенческого триллера о выживании "Зверь" с Идрисом Эльбой в главной роли. Видеоролик представлен на Youtube-канале компании.
Сюжет фильма строится на том, как овдовевший доктор Нейт Дэниелс (Идрис Эльба) прилетает вместе с двумя дочерьми Мередит (Ияна Хэлли) и Норой (Леа Джеффрис) в Южную Африку, чтобы сблизиться с семьей после смерти матери. Однако на героев нападает лев, который обезумел от нападок браконьеров и убил всю деревню поблизости.
Режиссером фильма "Зверь" выступил Бальтасар Кормакур ("Эверест"), а сценаристом — Райан Ингл (сериал "Карнивал Роу"). Лента построена на основе историй публицистки Хайме Примак Салливан, которая также является исполнительным продюсером фильма. Премьера "Зверя" запланирована на 19 августа.