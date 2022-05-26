Вышел трейлер фильма "Зверь" с Эльбой

Сюжет фильма строится на том, как овдовевший доктор Нейт Дэниелс (Идрис Эльба) прилетает вместе с двумя дочерьми Мередит (Ияна Хэлли) и Норой (Леа Джеффрис) в Южную Африку, чтобы сблизиться с семьей после смерти матери. Однако на героев нападает лев, который обезумел от нападок браконьеров и убил всю деревню поблизости.