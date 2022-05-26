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2 часа назад

Вышел трейлер фильма "Зверь" с Идрисом Эльбой

Газета.Ru

Студия Universal Pictures выпустила трейлер приключенческого триллера о выживании "Зверь" с Идрисом Эльбой в главной роли. Видеоролик представлен на Youtube-канале компании.

Вышел трейлер фильма "Зверь" с Эльбой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет фильма строится на том, как овдовевший доктор Нейт Дэниелс (Идрис Эльба) прилетает вместе с двумя дочерьми Мередит (Ияна Хэлли) и Норой (Леа Джеффрис) в Южную Африку, чтобы сблизиться с семьей после смерти матери. Однако на героев нападает лев, который обезумел от нападок браконьеров и убил всю деревню поблизости.

Режиссером фильма "Зверь" выступил Бальтасар Кормакур ("Эверест"), а сценаристом — Райан Ингл (сериал "Карнивал Роу"). Лента построена на основе историй публицистки Хайме Примак Салливан, которая также является исполнительным продюсером фильма. Премьера "Зверя" запланирована на 19 августа.

Фильмы,Эверест,Зверь,Идрис Эльба,
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