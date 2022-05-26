Кадр дня: как роль в «Людях в черном» выиграли в покер

В знаменитом фантастическом фильме Барри Зонненфельда в главных ролях вряд ли можно сейчас представить кого-то кроме Томми Ли Джонса и Уилла Смита. Но оба актера поначалу вовсе не горели желанием сниматься в картине: у обоих были сомнения в качестве сценария. Но режиссеру удалось уговорить Ли Джонса, а Уилла Смита принять предложение уговорила его супруга. Вряд ли актеры в итоге пожалели о том, что поддались на уговоры.
Но были актеры, которых и уговаривать принять участие в картине не пришлось. Так, например, актриса Линда Фиориентино очень хотела сняться в «Людях в черном». И смогла ее получить, обыграв Барри Зонненфельда в покер.
Режиссер, у которого закончились деньги за игровым столом, поставил на кон роль любопытной женщины-патологоанатома. Линде удалось стать победителем в игре и заполучить роль.