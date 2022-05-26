Появились кадры предстоящего хоррора "Винни-Пух: Кровь и мед"

Винни-Пух появится в предстоящем фильме ужасов. Об этом сообщает ComicBook.

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"Винни-Пух: Кровь и мед" станет первым проектом подобного характера для режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда. О сюжете хоррора мало что известно. На IMDb указан актерский состав, в который входят Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Даниэль Скотт.

Поскольку у Disney больше нет исключительных прав на произведения о Винни-Пухе Алана Милна, режиссеру удалось представить свой взгляд на историю персонажа.

Знаменитый медведь впервые стал известен публике в 1926 году. Авторские права действовали 95 лет, прежде чем книги стали общественным достоянием, о чем сообщалось в январе 2021 года.