Трилогию «Полицейская история» перевыпустят в 4K

Компания Eureka Entertainment, специализирующаяся на реставрации и дистрибуции классических фильмов, анонсировала переиздание трилогии «Полицейская история» в формате 4K. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube.

Фото: CyberSport CyberSport

В переиздание «Полицейской истории» вошли первые три фильма серии, выходившие с 1985 по 1992 год. В 4K будут представлены расширенные гонконгские ленты с комментариями экспертов, а экспортные версии будут доступны в 1080p. Помимо этого, в состав комплекта также войдёт книга с архивными фотографиями и другими материалами. Релиз переиздания запланирован на сентябрь.