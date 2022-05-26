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1 час назад

Трилогию «Полицейская история» с Джеки Чаном перевыпустят в 4K

CyberSport.ru

Компания Eureka Entertainment, специализирующаяся на реставрации и дистрибуции классических фильмов, анонсировала переиздание трилогии «Полицейская история» в формате 4K. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube.

Трилогию «Полицейская история» перевыпустят в 4K
Фото: CyberSportCyberSport

В переиздание «Полицейской истории» вошли первые три фильма серии, выходившие с 1985 по 1992 год. В 4K будут представлены расширенные гонконгские ленты с комментариями экспертов, а экспортные версии будут доступны в 1080p. Помимо этого, в состав комплекта также войдёт книга с архивными фотографиями и другими материалами. Релиз переиздания запланирован на сентябрь.

Оригинальная «Полицейская история» вышла в 1985 году. В центре сюжета был полицейский Кевин (в некоторых переводах — Джеки) в исполнении Джеки Чана. После ареста наркобарона офицера подставляют и обвиняют в убийстве, поэтому он вынужден в одиночку доказывать свою невиновность. Средняя оценка фильма от пользователей портала IMDb составляет 7,5 баллов из 10, а от посетителей «Кинопоиска» — 7,7 из 10.

Фильмы,Джеки Чан,
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