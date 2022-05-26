Михалков предложил создать свой "Оскар"

«Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — заявил Михалков во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.