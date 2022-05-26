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3 часа назад

Михалков предложил создать "евразийский Оскар"

Мира Маркина

Председатель союза кинематографистов России Никита Михалков предложил создать евразийский аналог американской премии «Оскар». Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Михалков предложил создать свой "Оскар"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — заявил Михалков во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

За победу режиссер предложил установить награждение в размере «3-5 миллионов долларов». По его словам, инициатива должна обсуждаться на уровне глав государств ЕАЭС.

Ранее Добронравов назвал плюсы российского кино.

Фильмы,Оскар,Никита Михалков,ЕАЭС,
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