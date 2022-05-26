Чем советских зрителей потряс трофейный фильм «Тарзан»

Трофейный фильм «Тарзан», вышедший на экраны нашей страны ровно 70 лет назад, потряс практически всех советских зрителей. Они впервые увидели приключенческий боевик.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сын нелегальных мигрантов из Австро-Венгрии (сейчас это территория Румынии), девятилетний Петер Йохан Вайсмюллер стал одним из тех, кому посчастливилось выжить во время эпидемии полиомиелита в американском штате Пенсильвания. Чтобы как-то поправить здоровье сына после страшной болезни (ребенка даже частично парализовало), отец по настоятельной рекомендации врача записал Петера в бассейн. Так началась спортивная карьера одного из самых титулованных пловцов мира.

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Когда 25-летний пятикратный олимпийский чемпион и 52-кратный чемпион США по плаванию в 1929 году решил уйти из спорта, на его счету было 67 мировых рекордов, большинство из которых он сам поставил и сам же побил. Атлетически сложенного Вайсмюллера, который на американский манер сменил имя на Джонни, заприметили рекламщики. На некоторое время он стал лицом и телом компании, которая производила мужское белье, а затем получил предложение сняться в кино.

Нельзя сказать, что среди американских актеров не было красавцев с атлетическим торсом. Но в начале 30-х годов ХХ века общество было еще достаточно консервативным, и известные актеры раздевались перед камерой неохотно.

Вайсмюллер, который привык позировать для прессы и рекламных плакатов в плавках и шапочке для купания, подобными комплексами не страдал. Поэтому он с удовольствием сыграл небольшую роль в фильме «Прославленные американские девушки», где демонстрировал свое тело, прикрывшись имитацией фигового листка. А вот следующая роль сделала его мировой кинозвездой.

Прежде чем стать классиком мировой фантастики, Эдгар Берроуз сменил множество профессий — военного, торговца, ковбоя, золотодобытчика, полицейского, бухгалтера... Вдоволь побродив по Америке, он засел за сочинительство и неожиданно достиг в этом деле большого успеха. В творчестве этого писателя почти с десяток разных серий книг, но самыми популярными у читателя стали романы о марсианине Джоне Картере и человеке-обезьяне Тарзане. С последним героем за четверть века он выпустил 27 романов.

Колоссальный успех историй о дикаре, воспитанном обезьянами и впоследствии оказавшемся богатым аристократом, заинтересовала кинопродюсеров. Несколько коротких фильмов о приключениях Тарзана было снято еще во времена немого кино, а когда оно стало звуковым, продюсеры решили вернуться к этой истории.

Как впоследствии вспоминал Джонни Вайсмюллер, особого кастинга на роль Тарзана не было. Он пришел на съемочную площадку, переоделся (точнее — разделся), вышел на камеру, подпрыгнул, схватился за бутафорскую лиану, пролетел на ней несколько метров, издав победоносный клич, и лихо спрыгнул на пол. На следующий день к нему пришел его агент с предложением заключить семилетний контракт на съемки нескольких фильмов.

Первую картину киноэпопеи о Тарзане сняли всего за две недели, и она имела оглушительный успех. Теперь Вайсмюллера узнавали не только поклонники спорта, он стал настоящей голливудской суперзвездой Фильмы о Тарзане с его участием выходили на экраны с такой же периодичностью, как и новые романы Берроуза — минимум раз в год.

Всего Вайсмюллер снялся в шести фильмах студии Metro Goldwyn Mayer, и везде его партнерами выступали актриса Морин Салливан, исполнившая роль Джейн — возлюбленной Тарзана, и шимпанзе по кличке Чита. Затем контракт на производство фильмов был перекуплен, и Вайсмюллер снялся еще в шести картинах студии RKO Pictures. Но поскольку это были уже малобюджетные поделки, шумного успеха они не имели. Да и интерес к приключениям Тарзана у зрителей к этому времени угас, производство фильмов законсервировали, и Тарзан-Вайсмюллер тихо ушел с экрана. Чтобы через 30 лет снова возродиться и устроить аншлаг в советских кинотеатрах.

В послевоенные годы в советском кинематографе случился не просто кризис, а грандиозный провал. Денег на фильмы не было — все было брошено на восстановление разрушенной экономики. Усугубил ситуацию и главный зритель страны — Иосиф Сталин. Большой поклонник кино, он тем не менее считал, что своих картин надо снимать немного. И при этом каждая должна быть шедевром. Поэтому советских фильмов ежегодно выпускалось единицы, да и иностранных лент закупалось мало. Между тем «Чапаева», «Волгу-Волгу», «Двух бойцов», «Цирк» и прочие популярные фильмы зрители уже знали наизусть, и выручки от кинопроката не было никакой.

Вот тогда-то и было решено откупорить кубышку с трофейными фильмами, которые в 1945 году солдаты Красной армии вывезли из города Потсдам, где находился богатейший в Германии киноархив. В список репараций тогда попали 367 фильмов из всех стран мира.

И на экраны страны один за другим хлынули зарубежные ленты — слегка отредактированные, сокращенные, с измененными названиями, но именно тогда советские зрители увидели вестерн «Дилижанс», мюзикл «Девушка моей мечты» и другие картины. Наконец, в 1952 году на экраны вышли фильмы о приключениях Тарзана. И фирменный «тарзаний» крик Вайсмюллера, не похожий ни на один звук в природе, эхом прокатился по СССР. Его можно было услышать во всех дворах страны — от столицы до самых ее окраин.

Всего на советские экраны вышло четыре фильма про Тарзана. Первый «Тарзан, человек-обезьяна», показанный летом 1952 года, собрал почти 43 миллиона зрителей, заняв 35-е место по посещаемости среди зарубежных лент за всю историю советского кинопроката. Картина «Спасение Тарзана» была выпущена под названием «Тарзан в западне». Она лишь немного уступила по сборам первой ленте — 41,3 миллиона зрителей, и заняла 41-е место.

Фильм «Тарзан находит сына», где рассказывается, как главный герой усыновил найденного в джунглях ребенка, собрал чуть меньше: 38,6 миллиона зрителей (56-е место). И наконец, «Приключения Тарзана в Нью-Йорке» посмотрели почти 40 миллионов советских граждан — 49-е место в кинопрокате страны.

Успех картин был ошеломляющий. Впервые неискушенные советские люди увидели трюковое кино с профессиональными каскадерами. Главный герой, двухметровый красавец, похожий на античную статую, сражался с черными людоедами и белыми браконьерами, львами, крокодилами, ездил на слоне, дружил с обезьянами, спасал восхитительных блондинок, совершал прыжки с дерева на дерево, держась за лианы, и кричал, призывая на помощь друзей-животных.

У мужчин вошла в моду стрижка «под Тарзана». Собак и кошек стали называть Читами, все берега рек и прудов заполонили нехитрые устройства — тарзанки — прикрепленный к дереву канат с палкой-перекладиной на нижнем конце.

Их же можно было встретить и во дворах, где местные сорванцы, громко вопя «по-тарзаньи», пытались лихо спрыгнуть с крыши гаража или сарая на землю. Как следствие, в стране резко вырос детский травматизм, и обеспокоенные родители забросали письмами вышестоящие инстанции с требованием убрать фильмы из проката.

Но партийные чиновники к тому времени сами поняли, что допустили ошибку, разрешив фильм к прокату. В основном его последнюю часть — «Тарзан в НьюЙорке». Потому что в этой картине Тарзан совершает свои головокружительные прыжки на фоне величественных небоскребов, красивых автомобилей и шикарно одетых американцев. То, что увидели зрители на экране, никак не походило на описываемый в прессе «загнивающий Запад». Как впоследствии написал Иосиф Бродский: «...одни только четыре серии «Тарзана» способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на XX съезде». Поэтому власти в срочном порядке предприняли необходимые меры, и Тарзан, на время покоривший всю страну, ушел с экранов кинотеатров так же, как и появился — неожиданно.

Эдгар Берроуз так ничего и не узнал о том, насколько выдуманный им персонаж популярен в Советском Союзе. В марте 1950 года в возрасте 74 лет он умер от инфаркта на своем ранчо, которое назвал «Тарзания», в Калифорнии. Не узнал он и того, что в конце 80-х годов прошлого века цикл его романов о Тарзане выпускался в России миллионными тиражами. Изголодавшиеся по приключенческой литературе зачитывали эти книги до дыр.

Джонни Вайсмюллер ушел из жизни в возрасте 79 лет, навсегда оставшись непобежденным пловцом и лучшим Тарзаном мирового кино. Нельзя сказать, что в его жизни все складывалось удачно. Благодаря гонорарам, полученным в кино, он открыл в разных городах США сеть плавательных бассейнов, которые пользовались большой популярностью и приумножили его капиталы. Но актера подвела излишняя любвеобильность. Он был женат пять раз и после каждого развода лишался части своего имущество — оно исчезало вместе с бывшей женой. Повезло ему только на пятый раз — с актрисой Анной Марией Бауманн. С этой женщиной он прожил больше двадцати лет — до самой своей смерти в 1984 году.

Кинопродюсеры еще не раз снимали фильмы про Тарзана и продолжают это делать. Но никто еще не смог побить кассовых сборов фильмов, в которых снимался Джонни Вайсмюллер. Тем не менее эпоха приключений Тарзана прошла, уступив место звездным войнам и виртуальным матрицам.

КИНОРЕКОРДЫ

Сюжет о человеке-обезьяне является одним из самых популярных в мировой киноиндустрии. На данный момент про Тарзана снято 60 фильмов. 53 из них относятся к звуковому кино, 7 было сделано в период немого кинематографа. Роль Тарзана уже исполнили 24 актера. По мотивам этой серии книг Эдгара Берроуза снято также 8 телефильмов и сериалов и 13 мультфильмов самого разного хронометража.

С ЮБИЛЕЕМ!

Гусарская баллада (1962) Режиссер Эльдар Рязанов

Влюблен по собственному желанию (1982) Режиссер Сергей Микаэлян

Мужики! (1982) Режиссер Искра Бабич

Карнавал (1982) Режиссер Татьяна Лиознова

Кукушка (2002) Режиссер Александр Рогожкин В этом году немало советских и российских фильмов, столь любимых зрителями, отмечают круглые даты. Вот лишь несколько из них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Попытки реанимировать Тарзана в кино предпринимаются постоянно. Даже актеров для этого задействуют неплохих, например Кристофера Ламберта или Александра Скарсгарда. Но до популярности Тарзана в исполнении Джонни Вайсмюллера им далеко. Я думаю, причина кроется в том, что сейчас изменились жанровые предпочтения зрителей. С развитием технологий снимать приключенческое кино становится все сложнее. В него обязательно надо добавлять фантастику. Даже Стивен Спилберг свою последнюю историю Индианы Джонса разбавил пришельцами-инопланетянами.