Названа дата премьеры фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

На экраны выходит фильм Алексея ЧАДОВА «Своя война. Шторм в пустыне». Сюжет рассказывает историю Ивана – российского солдата, который не так давно вернулся с битвы, сообщает PR-служба кинокомпании «СТВ». Несмотря на то что вокруг мирная жизнь, внутри него по-прежнему идут бои. Это уже стоило ему отношений с женой, а теперь может и забрать жизнь.