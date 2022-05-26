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10 минут назад

Названа дата премьеры фильма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне»

Провинция.ру

На экраны выходит фильм Алексея ЧАДОВА «Своя война. Шторм в пустыне». Сюжет рассказывает историю Ивана – российского солдата, который не так давно вернулся с битвы, сообщает PR-служба кинокомпании «СТВ». Несмотря на то что вокруг мирная жизнь, внутри него по-прежнему идут бои. Это уже стоило ему отношений с женой, а теперь может и забрать жизнь.

Названа дата премьеры фильма «Своя война. Шторм в пустыне»
Фото: провинция.рупровинция.ру

Иван вновь едет в «горячую точку» – на этот раз в Сирию – под видом иностранного военного корреспондента.

Главные роли в картине исполнили Алексей ЧАДОВ, Кристина АСМУС, Никита КОЛОГРИВЫЙ, Виктор СУХОРУКОВ.

В кинотеатрах в прокат фильм выйдет 2 июня.

Фильмы,Алексей Чадов,Кристина Асмус,Виктор Сухоруков,
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