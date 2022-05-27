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57 минут назад

Показан первый кадр «Индианы Джонса 5»

Чемпионат.comиещё 2

На мероприятии Star Wars Celebration посвятили время не только сериалам по «Звёздным войнам», но и уделили внимание другому важному бренду LucasFilm — «Индиане Джонсу».

Показан первый кадр «Индианы Джонса 5»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бессменный Харрисон Форд побывал на сцене и рассказал, что гордится снятым фильмом, а также тем, что музыку для него вновь написал легендарный Джон Уильямс. Ему в феврале исполнилось уже 90 лет. Также Disney показал первый кадр грядущего фильма.

Премьера последней части франшизы про героя Харрисона Форда запланирована на 30 июня 2023 года. Среди актёров отметились Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Тоби Джонс и Антонио Бандерас.

«Индиану Джонса 5» пытаются снять уже почти десять лет, однако премьеру уже несколько раз откладывали.

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