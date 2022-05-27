Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль в сериале Star Wars: Skeleton Crew, действие которого развернется во вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В центре сюжета — история о группе детей, заблудившихся в галактике и пытающихся найти дорогу домой. Режиссером сериала выступит Джон Уоттс, известный по трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли. Вместе с ним над проектом будет работать сценарист Кристофер Форд. Исполнительные продюсеры Star Wars: Skeleton Crew — Джон Фавро и Дейв Филони.

Съемки шоу запланированы на лето. Кого сыграет Джуд Лоу в сериале, пока неизвестно.