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52 минуты назад

Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»

Lenta.ruиещё 2

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль в сериале Star Wars: Skeleton Crew, действие которого развернется во вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В центре сюжета — история о группе детей, заблудившихся в галактике и пытающихся найти дорогу домой. Режиссером сериала выступит Джон Уоттс, известный по трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли. Вместе с ним над проектом будет работать сценарист Кристофер Форд. Исполнительные продюсеры Star Wars: Skeleton Crew — Джон Фавро и Дейв Филони.

Съемки шоу запланированы на лето. Кого сыграет Джуд Лоу в сериале, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Disney запустил создание нового сериала «Сорвиголова».

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