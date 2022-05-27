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4 часа назад

Как на самом деле создаются звуки в кино: видео

Катерина Саломе

Создание звуков в кино — целое искусство. Все они существуют на отдельных звуковых дорожках, и чем их больше, тем гораздо более интересной и многофактурной получается звуковая картина фильма. Так, например, в большой полнометражной игровой картине может быть до тысячи таких дорожек.

Примечательно, что через микрофон не удается идеально передать реальные звуки. Поэтому звукорежиссеры идут на ухищрения. Блогер @kirill_marenich раскрыл несколько таких уловок, опубликовав видео в своем TikTok-аккаунте.

На кадрах молодой человек демонстрирует, что звук электричества можно достичь благодаря шуршанию скотча. А если разрезать поперек обычную пластиковую бутылку, надеть ее нижнюю часть на микрофон и сдавливать с определенно частотностью по итогу получится стук сердца.

Ролик собрал 1,4 миллиона просмотров и 3200 комментариев. Более 3500 пользователей сделали его репост.

«Хабенский рассказывал, что для звука скрипа прожектора в фильме "Собибор" использовали мух»,

— поделился внезапным фактом по теме подписчик.

Смотрите также видео о том, почему в кино 24 кадра в секунду.

Фильмы,Видео,Собибор,
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