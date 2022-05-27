Назван мультфильм, по которому удобнее всего учить русский язык

Кукольный мультфильм «Чертенок №13» в этом году отмечает свое сорокалетие. За приключениями маленького чертенка когда-то с интересом наблюдали и дети, и взрослые, он выходил в сборниках лучших советских мультфильмов. Не забыли о нем и сегодня. В Тюменском государственном медицинском университете фильм получил вторую жизнь и теперь служит обучающим материалом для иностранных студентов.

«В качестве материала для аудирования этот фильм был выбран не случайно. Он характеризуется небыстрым темпом воспроизведения, четкой дикцией героев, лексикой и грамматикой, соответствующей первому сертификационному уровню. Мультфильм особенно полезен для изучения местоимения «себя», поскольку оно неоднократно повторяется в разных падежных формах.

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Кроме того, наличие 110 знаменательных слов в разных грамматических формах делает его подходящим для повторения базового лексического минимума», — рассказала доцент подготовительного отделения Тюменского медуниверситета Янина Чернявская.

Интересно, что, к примеру, глаголы движения там представлены не только отдельными приставочными глаголами («входит», «перевели»), но и устойчивыми выражениями («с ума сошел» и другими). Присутствует эмоционально окрашенная лексика («шляться» и так далее), которая требует отдельного перевода и объяснения.

Неадаптированное произведение, по мнению лингвиста, мотивирует иностранных студентов изучать русских язык благодаря транслируемым положительным эмоциям и юмору. Кроме того, «Чертенок №13» заинтересовывает нестандартными героями и необычной обстановкой.

Разработанные в ТюмГМУ на основе фильма задания направлены на неоднократное проговаривание лексико-грамматического материала, а также на самостоятельное построение высказываний в процессе коммуникации. Некоторые задания носят тестовый характер, другие — творческий. Комплекс упражнений универсален и может использоваться при работе над любыми речевыми произведениями при преподавании любого иностранного языка.