Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
4 часа назад

Баста сочинил и записал песню к фильму-катастрофе

НДН.Инфо

Скоро в российский прокат выйдет фильм «Одна».

Баста сочинил и записал песню к фильму-катастрофе
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Картина рассказывает уникальную историю Ларисы Савицкой — единственной в мире женщины, которой удалось выжить в авиакатастрофе после падения с пятикилометровой высоты в безлюдную тайгу. Трек к этому фильму записал Баста вместе с певицей Дарьей Яниной. Композиция называется «Наугад».

- Когда я посмотрел фильм (артисту его показали до проката. – Прим. ред.), мне захотелось написать к нему песню, - рассказал нам Баста. - И мне сразу было понятно, что она должна быть предельно простой — без сложных рифмованных настроек, без наворотов. В ней должны быть главные слова — какие говорят люди друг другу в самые сложные моменты. Ведь на самом деле в такие минуты люди пишут и говорят самое важное тем, кого любят…

(ИА «Столица», фото Вадима Тараканова)

Фильмы,Лариса Савицкая,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители