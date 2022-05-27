Баста сочинил и записал песню к фильму-катастрофе

- Когда я посмотрел фильм (артисту его показали до проката. – Прим. ред.), мне захотелось написать к нему песню, - рассказал нам Баста. - И мне сразу было понятно, что она должна быть предельно простой — без сложных рифмованных настроек, без наворотов. В ней должны быть главные слова — какие говорят люди друг другу в самые сложные моменты. Ведь на самом деле в такие минуты люди пишут и говорят самое важное тем, кого любят…