Кадр дня: кого звезда «Тора» предпочел поцеловать вместо Портман

Вторая часть супергеройского фильма, основанного на комиксах Marvel, о боге Торе стала одним из самых кассовых проектов 2013 года. По сюжету, Тор и Локи объединяются, чтобы спасти Девять миров от Темных эльфов.

Фото: Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы» Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»

В конце киноленты, уже после титров, бог Тор вернулся на Землю лишь с одной целью — поцеловать на прощание свою возлюбленную доктора Джейн Фостер. Вот только вместо Натали Портман в этой сцене роль избранницы Криса Хемсворта исполнила его собственная жена — испанская актриса Эльза Патаки.

На первый взгляд может показаться, что все дело в ревности, но нет. Просто Портман снималась в другом проекте, и у нее совершенно не было времени принимать участие в досъемках.

«И тогда создатели решили надеть мой парик и костюм на жену Хемсворта Эльзу Патаки — вот почему поцелуй получился таким страстным»,