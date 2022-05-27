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4 часа назад

Кадр дня: кого звезда «Тора» предпочел поцеловать вместо Портман

Катерина Саломе

Вторая часть супергеройского фильма, основанного на комиксах Marvel, о боге Торе стала одним из самых кассовых проектов 2013 года. По сюжету, Тор и Локи объединяются, чтобы спасти Девять миров от Темных эльфов.

Кадр дня: кого звезда «Тора» предпочел поцеловать вместо Портман
Фото: Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»

В конце киноленты, уже после титров, бог Тор вернулся на Землю лишь с одной целью — поцеловать на прощание свою возлюбленную доктора Джейн Фостер. Вот только вместо Натали Портман в этой сцене роль избранницы Криса Хемсворта исполнила его собственная жена — испанская актриса Эльза Патаки.

На первый взгляд может показаться, что все дело в ревности, но нет. Просто Портман снималась в другом проекте, и у нее совершенно не было времени принимать участие в досъемках.

«И тогда создатели решили надеть мой парик и костюм на жену Хемсворта Эльзу Патаки — вот почему поцелуй получился таким страстным»,

— позже рассказывала Натали в одном из интервью.

Фильмы,Тор,Эльза Патаки,Крис Хемсворт,Натали Портман,
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