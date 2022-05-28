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2 часа назад

Новый «Топ Ган» заставил журналиста съесть ботинок

Мира Маркина

Журналист издания Polygon Мэтт Патчес выполнил обещание, данное 12 лет назад. Тогда вышел первый фильм франшизы «Топ Ган». Мэтт обещал съесть свой ботинок, если картина получит продолжение. 27 мая состоялась премьера «Топ Ган: Мэверик».

Новый «Топ Ган» заставил журналиста съесть ботинок
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Мэтт Патчес пошел на хитрость: он смастерил обувь из съедобных материалов, продефилировал в ботинке на камеру и съел его. Видеоролик журналист выложил на YouTube.

Отказаться от поедания обуви из кожи автора пари, по его словам, заставила жена.

В этот раз Мэтт Патчес вновь усомнился в том, что фильм получит третью часть, но давать громких обещаний не стал.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что смотреть в кино с 26 мая.

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