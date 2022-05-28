Раскрыт секрет популярности российских мультфильмов в мире

Созданные в России в последние 20 лет мультфильмы покорили сердца миллионов детей в десятках стран, а анимационные франшизы по успешности в прокате могут сравниться с самыми дорогими из западных блокбастеров. В чем секрет такой популярности, выясняла «Лента.ру».

Фото: Мир24 Мир24

Наиболее востребованными и известными современными российскими мультфильмами считаются «Смешарики», «Лунтик», «Фиксики», «Барбоскины» и «Маша и Медведь».Так, мультсериал, за основу сюжета которого взята русская народная сказка «Три медведя», был переведен на 43 языка. Многие оценили внешний облик персонажей, свободолюбие главной героини, а также близость к «советскому культурному коду». Некоторые западные журналисты отмечают, что популярность Маши на самом деле выше, чем у всех диснеевских принцесс вместе взятых.

Внушительна география и мультсериала «Смешарики». Проект переведен на 13 языков и транслировался в 70 странах.

«Секрет популярности сериала кроется в том, что его создатели пытаются разговаривать со своей аудиторией на взрослом языке и простыми словами рассказывать о важных вещах. Даже сами истории созданы как будто на вырост – с расчетом на более взрослых зрителей», – отметила генпродюсер группы компаний «Рики», владеющей правами на «Смешариков», Юлия Николаева.