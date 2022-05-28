Что из новинок посмотреть дома в интернете

Сериал о первой вспышке ВИЧ в СССР, продолжение популярного мультипликационного альманаха, мини-сериал про джедая и наставника Энакина Скайуокера и неожиданная биографическая драма со звездой "Бесстыдников".

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Много интересных миров можно создать на стыке фантастики и технологий — это вам подтвердит новый сезон "Любовь, смерть и роботы". Сложно бороться с неизведанным и спасать детские жизни от ВИЧ, когда тебе противостоит бездушная бюрократическая машина вместе с КГБ, об этом рассказывает российский сериал "Нулевой пациент". А попробуйте сдержать восторг, когда на ваших экранах появится новинка по вселенной "Звездных войн" с Юэном Макгрегором в главной роли — "Оби-Ван Кеноби". Да, это новая подборка рубрики #КиноЗдесь, которая скрасит ваши выходные!

Видео дня

Любовь, смерть и роботы — 3 сезон (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: 9 новелл от 10 до 20 минут

О мультфильме. Продолжение популярного мультипликационного проекта на тему фантастики, философии и взаимоотношений. 3 сезон "Любви, смерти и роботов" собрал 9 новелл от разных режиссеров и сценаристов. У каждой серии — уникальная рисовка, стиль, сюжет, персонажи и проблематика.

Что интересного. Режиссером одного из эпизодов нового сезона стал знаменитый Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб", "Семь", "Загадочная история Бенджамина Баттона"), для проекта он впервые в своей карьере поработал над мультфильмом. Также мультфильм продолжает впечатлять и завораживать зрителя визуальным рядом. Здесь найдутся сюжеты на любой вкус: увлекательный экшен-боевик, всемирный апокалипсис, история столкновения морского экипажа с гигантским разумным крабом, сирена, влюбившаяся в глухого рыцаря и чисто комедийная история о борьбе фермера с эволюционировавшими крысами.

Кому не понравится. Тем, кто оказался в восторге от 1 сезона проекта, но 2 сезон уже не оценил.

Нулевой пациент (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: 7 серий по 50 минут

О фильме. Детективная драма рассказывает о первой в СССР вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Калмыцкой АССР. История разворачивается во времена падения "железного занавеса" и показывает ситуацию со стороны двух главных героев: простого молодого врача детской больницы и солидного ученого из Москвы. Судьба нескольких десятков заболевших детей и взрослых теперь в руках этих двоих, которым предстоит противостоять пассивности и безразличию представителей власти.

Для кого. Ради интересного образа доброго и честного врача, который в ущерб собственным интересам борется с бездушной бюрократической машиной, чтобы спасти детей. С помощью доступного художественного языка узнать, чем опасна ВИЧ-инфекция и почему ее нельзя игнорировать.

Кому не понравится. Тем, кто идеализирует времена СССР.

Оби-Ван Кеноби - мини-сериал (16+)

Режиссеры: Дебора Чоу

Продолжительность: 6 эпизодов

О сериале. По правде говоря, этот сериал для нас настоящий кот в мешке, поскольку на Disney+ он вышел только вчера и посмотреть его мы еще не успели. Однако "Оби-Ван Кеноби" фанаты "Звездных войн" ждали очень давно, поэтому пропустить обзор новинки мы просто не могли. История разворачивается спустя 10 лет после финала "Мести ситхов", третьей части "Звездных войн". Мини-сериал раскрывает биографию персонажа "Звездных войн" Оби-Вана Кеноби, непобедимого джедая и наставника Энакина Скайуокера.

Что интересного. К роли Оби-Вана вернулся Юэн Макгрегор, который уже играл Кеноби в трилогии приквелов "Звездных войн". Дарта Вейдера и Оуэна Ларса также вновь сыграли Хейден Кристенсен и Джоэл Эдгертон. Сериал оценят поклонники "Мандалорца", поскольку все шесть эпизодов поставила работавшая над этим проектом Дебора Чоу (а еще над "Лучше звоните Солу").

"Анджелин" мини-сериал (18+)

Режиссеры: Люси Черняк, Мэттью Спайсер

Время: 5 серий по 50 минут

О сериале. Автобиографический сериал рассказывает о молодой польской эмигрантке, начинающей певице, которая в 1980-х годах решает добиться славы в Америке и берет псевдоним Анджелин. Тропу к олимпу шоу-бизнеса она прокладывает благодаря откровенным и эпатажным фотосессиям для рекламных щитов.

Что интересного. Главная роль в мини-сериале досталась звезде "Бесстыдников" Эмми Россам, это очень необычное амплуа для актрисы. Узнать ее в образе Анджелин также трудно, как и Лили Джеймс, исполняющую роль Памелы Андерсон в мини-сериале "Пэм и Томми". Сериал рассказывает историю хитрой и безжалостной личности, зрителю будет интересно узнать, куда девушку в итоге заведут бешеные амбиции.