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3 часа назад

Кончаловский пишет новый сценарий

Катя Кобышева

Режиссер Егор Михалков-Кончаловский поделился творческими планами. Совместно с актером Александром Андроникашвили режиссер начал работать нал сценарием приключенческого фильма, действие которого развернется на Дальнем Востоке. Об этом рассказал ТАСС.

Кончаловский пишет новый сценарий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Егор Михалков-Кончаловский участвует в Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ), который проходит в Чите с 26 по 29 мая.

"Такая идея есть, мы пишем сейчас с Александром Андроникашвили такой дальневосточный сценарий. Действительно, там огромное пространство, по которому путешествует наш герой приключенческого фильма. Но это пока только идея, только сценарий", — сообщил режиссер.

А кроме того, Егор Михалков-Кончаловский выразил намерение договориться с губернатором Александром Осиповым о съемках киноальманаха про Забайкальский край. Эту идеи режиссер вынашивает уже давно, но не мог приступить к ее реализации из-за отставок предыдущих руководителей региона.

Напомним, что ЗМКФ поддерживает культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья, проводится сс 2011 года. Президент кинофестиваля — народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председатель оргкомитета — издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.

Ранее Савичева рассказала о казусе на "Евровидении".

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