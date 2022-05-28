Кончаловский пишет новый сценарий

"Такая идея есть, мы пишем сейчас с Александром Андроникашвили такой дальневосточный сценарий. Действительно, там огромное пространство, по которому путешествует наш герой приключенческого фильма. Но это пока только идея, только сценарий", — сообщил режиссер.