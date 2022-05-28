Кончаловский пишет новый сценарий

Режиссер Егор Михалков-Кончаловский поделился творческими планами. Совместно с актером Александром Андроникашвили режиссер начал работать нал сценарием приключенческого фильма, действие которого развернется на Дальнем Востоке. Об этом рассказал ТАСС.
Егор Михалков-Кончаловский участвует в Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ), который проходит в Чите с 26 по 29 мая.
"Такая идея есть, мы пишем сейчас с Александром Андроникашвили такой дальневосточный сценарий. Действительно, там огромное пространство, по которому путешествует наш герой приключенческого фильма. Но это пока только идея, только сценарий", — сообщил режиссер.
А кроме того, Егор Михалков-Кончаловский выразил намерение договориться с губернатором Александром Осиповым о съемках киноальманаха про Забайкальский край. Эту идеи режиссер вынашивает уже давно, но не мог приступить к ее реализации из-за отставок предыдущих руководителей региона.
Напомним, что ЗМКФ поддерживает культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья, проводится сс 2011 года. Президент кинофестиваля — народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председатель оргкомитета — издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.