Стали известны победители Каннского кинофестиваля

Во Франции 28 мая завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Обладателем главной награды одного из самых престижных фестивалей в области кинематографа стала картина "Треугольник печали" - фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда получил "Золотую пальмовую ветвь".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Награду за лучшую женскую роль получила иранская актриса Захра Амир Эбрахими за работу в фильме "Священный паук" (реж. Али Аббаси), в котором она сыграла главную героиню.

Награды за лучшую мужскую роль удостоился южнокорейский актер Сон Кан-хо, сыгравший в картине "Посредник" (реж. Хирокадзу Корээда).

Гран-при фестиваля в этом году получили фильмы "Близко" (Бельгия, реж. Лукас Донт) и "Звезды в полдень" (США, реж. Клер Дени).

Специальный приз жюри вручили итальянской картине "Восемь Гор", снятой Шарлоттой Вандермерш (Италия), и фильму "Иа" - режиссера Ежи Сколимовского (Польша).