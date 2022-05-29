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5 часов назад

Стали известны победители Каннского кинофестиваля

Мира Маркина

Во Франции 28 мая завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Обладателем главной награды одного из самых престижных фестивалей в области кинематографа стала картина "Треугольник печали" - фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда получил "Золотую пальмовую ветвь".

Стали известны победители Каннского кинофестиваля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Награду за лучшую женскую роль получила иранская актриса Захра Амир Эбрахими за работу в фильме "Священный паук" (реж. Али Аббаси), в котором она сыграла главную героиню.

Награды за лучшую мужскую роль удостоился южнокорейский актер Сон Кан-хо, сыгравший в картине "Посредник" (реж. Хирокадзу Корээда).

Гран-при фестиваля в этом году получили фильмы "Близко" (Бельгия, реж. Лукас Донт) и "Звезды в полдень" (США, реж. Клер Дени).

Специальный приз жюри вручили итальянской картине "Восемь Гор", снятой Шарлоттой Вандермерш (Италия), и фильму "Иа" - режиссера Ежи Сколимовского (Польша).

Ранее мы сообщали, что Том Круз в Каннах получил почетную "Золотую пальмовую ветвь".

Рубен Эстлунд,Том Круз,
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