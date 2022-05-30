Как в Каннах победил фильм о беде на яхте русского олигарха

75-й Каннский фестиваль завершился во Франции: жюри с актером Венсаном Линдоном во главе присудило «Золотую пальмовую ветвь» фильму шведа Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Для Эстлунда это уже второй подряд главный приз Канн: в 2017-м он выигрывал киносмотр с «Квадратом». Что пишет мировая пресса о его новой, снова работающей в режиме злой сатиры картине и других лауреатах Канн-2022?

«Золотая пальмовая ветвь» за лучший фильм

Видео дня

«Треугольник печали» (Triangle of Sadness), режиссер Рубен Эстлунд

Эстлунд, который в 2017-м побеждал в Каннах с «Квадратом», сатирой на мир современного искусства и удушающую политкорректность буржуазных обществ, присоединяется к элитной компании двукратных победителей фестиваля. Швед вновь предпочитает работать в сатирическом, если не сказать саркастическом регистре: по мнению Фила де Семлиена из TimeOut, «режиссер отпускает тормоза, чтобы обрушиться на развлекающихся на борту суперяхты ультрабогачей. Получается фильм, который как будто скрещивает Бунюэля с братьями Фаррелли, а на протяжении своей второй половины счастливо барахтается в разнообразных телесных выделениях».

Lenta.ru

Питер Дебрюж из Variety также отмечает сходство с Бунюэлем и рассказывает: «Ключевая идея Эстлунда здесь, сквозящая за диалогами о капитализме и Карле Марксе, заключается в том, что красота тоже является формой валюты — но невероятно волатильной и хрупкой, способной в любой момент рухнуть. Чтобы проверить эту мысль, режиссер отправляет ультраэлитный корабль на дно и смотрит за тем, как выжившие будут справляться на необитаемом острове». Стоит отметить, что на борту вышеупомянутой яхты оказываются, например, русский олигарх с семьей, пара топ-моделей, британские торговцы оружием и капитан-марксист в исполнении Вуди Харрельсона. Юмор Эстлунда оценили далеко не все — Дэвид Эрлих из IndieWire жалуется: «Дисконнект между формой и содержанием остается характерным для режиссуры шведа, который давит комедийные элементы под весом композиций а-ля Ханеке. За исключением центрального эпизода — взрыва дерьма и рвоты настолько интенсивного, что невыносимых персонажей становится даже жаль — "Треугольник печали", кажется, стремится высосать все смешное из решительно каждой сцены».

Гран-при

«Близко» (Close), режиссер Лукас Донт, и «Звезды в полдень» (The Stars at Noon), режиссер Клер Дени

Второй по значению приз фестиваля жюри решило разделить между двумя фильмами. Драма молодого бельгийского режиссера Лукаса Донта «Близко» рассказывает о необычайно близких, больших, чем просто дружба, отношениях двух 13-летних мальчиков — и их трагическом разрыве. Питер Брэдшоу из The Guardian рассказывает: «Лео и Реми неразлучны, а их отношения тактильны, радостны, целомудренны — пока на их близость не обращают внимание одноклассники». По мнению критика, «мощь этой опустошительно грустной истории несомненна». С ним согласен Бен Кролл из The Wrap, который называет 31-летнего Донта «щедрым и терпеливым режиссером, позволяющим раскрыться своим как неизвестным, так и опытным актерам».

Lenta.ru

Гран-при с «Близко» разделил фильм, напротив, ветерана фестивального кино — француженки Клер Дени. Ее триллер «Звезды в полдень» с Маргарет Куолли в главной роли поставлены по роману Дениса Джонсона об американке, застрявшей в Никарагуа во время революции 1984-го — Дени, впрочем, переносит действие в наше время. По мнению Гая Лоджа из Variety, «разворачивающиеся в страдающем от коронавируса настоящем "Звезды в полдень" свидетельствуют, что бунтари — как и чиновники, преступники, загадочные нефтяники и не знающие, где находятся, бродяги — по-прежнему могут быть очень сексуальны». Дэвид Эрлих находит сходство между этим и другими фильмами Дени: «Этот потный романтический триллер о двух белых иностранцах, которые влюбляются (или, по крайней мере, много трахаются) на фоне политического напряжения в Центральной Америке, представляет собой таинственный и телесный поиск выхода из чистилища».

Приз лучшему режиссеру

Lenta.ru

Новый фильм корейского мастера, создателя «Олдбоя» и «Служанки» Пака Чхан-ука, который уехал из Канн с режиссерским призом, начинается с гибели упавшего со скалы мужчины. Страдающий от бессонницы детектив принимается за расследование — но обнаруживает, что его как магнитом тянет к вдове погибшего, естественно, главной подозреваемой в возможном убийстве. Гай Лодж в Film of the Week приятно удивляется тому, как «хитроумно, изобретательно выстроенный фильм оказывается в первую очередь томительной историей любви, а уже только потом — детективной головоломкой». Дэвид Руни отмечает в Hollywood Reporter, что «Пак верен себе, но при этом его фильм только выигрывает от аккуратных отсылок к Дугласу Сирку и его роскошным мелодрамам, Хичкоку, его саспенсу и умной романтической загадке а-ля "Головокружение", даже Альмодовару и его умению придавать форму персонажам и истории через элементы дизайна».

Лучший сценарий

Тарик Салех, «Парень с небес» (Walad Min Al Janna)

Lenta.ru

Известный по политическому триллеру «Случай в отеле "Нил Хилтон"» шведский режиссер египетского происхождения Тарик Салех увез из Канн приз за лучший сценарий. Его «Парень с небес», как рассказывает в The Guardian Питер Брэдшоу, это «эффектная шпионская драма, высмеивающая продажность египетских власти и церкви, дерзкая антиклерикальная картина, демонстрирующая, как за спектаклем веры кроются реалии коррупции и лицемерия». В центре сюжета — молодой провинциал, которого принимают в престижный каирский религиозный университет. Джордан Минцер из Hollywood Reporter увидел в этом университете «изолированный мир, который одновременно фотогеничен и драматичен, с внутренней борьбой за власть в мечети, интригами и тайными махинациями, которые занимают центральное место в, по сути, классическом шпионском кино, одетом в молитвенную таубу».

Приз жюри

«Иа» (Eo), режиссер Ежи Сколимовски, и «Восемь гор» (Le otto montagne), режиссеры Феликс ван Гронинген и Шарлотта Вандермерш

Еще одна награда, которую жюри сочло необходимым разделить между двумя картинами, — приз жюри. Одним из его лауреатов стал живой классик европейского кино, 84-летний Ежи Сколимовски с пикареской, представляющей путешествие одного бесконечно обаятельного ослика (сыгранного шестью животными) из польского цирка в Италию. По мнению Марка Эша из Little White Lies, «по своему замыслу — как экзистенциальная поэма о бесчеловечности человечества, выносливости к страданиям и способности к благодати — "Иа" оказывается невероятным и непредсказуемым актом высокого искусства». А Дэвид Катц в The Film Stage добавляет, что работая с оператором Михалом Дымеком, «Сколимовски находит эффектный новый киноязык для того, чтобы показать отличный от человеческого взгляд на мир».

Lenta.ru

Вторым лауреатом приза жюри стали «Восемь гор» бельгийской пары Вандермерш-ван Гронинген, экранизация романа Паоло Коньетти о многолетней дружбе Пьетро и Бруно, которые знакомятся в 11-летнем возрасте одним летом в горной деревушке в итальянских Альпах и которых зритель застает и 20-, и 30-летними. Как считает Джастин Чанг из The Los Angeles Times, «Восемь гор» «оправдывают каждую из своих 150 минут хронометража, учитывая, как степенно и прочувствованно фильм следит за жизнями героев. Это редкое кино, которое понимает, как мы привязаны к географическим и психологическим пространствам детства, и как наши семьи и их традиции одновременно питают нас, но и ограничивают». Восторги разделяет и Элла Кемп в IndieWire, которая обнаруживает «любовь и дыхание жизни в каждом кадре этого фильма».

Специальный приз в честь 75-летия Каннского фестиваля

«Тори и Локита» (Tori et Lokita), режиссеры Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн

Lenta.ru

Братья Дарденн дважды удостаивались «Золотой пальмовой ветви» Канн — и в этом году на фестивале хватало критиков, которые призывали сделать их первыми трехкратными обладателями главного приза за «Тори и Локиту», историю европейских злоключений живущих в приюте для иммигрантов девушки и мальчика из Бенина, представляющихся братом и сестрой. Для Стива Понда из The Wrap фильм стал «одной из лучших работ Дарденнов за долгое время, тихой драмой, которая сочится гуманизмом, даже грустно взирая на негуманность современного мира». Питер Брэдшоу в The Guardian рассказывает, что сюжет «Тори и Локиты» приходит в движение, когда герои, чтобы расплатиться с долгами, ввязываются в нелегальную торговлю марихуаной. Критик заключает, что он «проникся простотой истории и ясностью идей, а Дарденны добились экстраординарной игры от своих молодых актеров».

Лучшая актриса

Зара Амир Эбрахими, «Священный паук» (Holy Spider), режиссер Али Аббаси

Lenta.ru

В новом фильме живущего и снимающего в Скандинавии иранца Али Аббаси журналистка погружается в мрачное подполье священного иранского города Машхад, где одно за другим происходят убийства секс-работниц. Эту журналистку сыграла Зара Амир Эбрахими — и выиграла приз лучшей актрисе Канн-2022. Джессика Кьянг в Variety напоминает, что «Священный паук» снят по реальной истории убийств, потрясших Иран в 2001 году, и добавляет, что «источником подлинного ужаса служил не убийца, а реалии почти тотального угнетения женщин в исламской стране, которые фильм Аббаси умно подчеркивает несколькими выверенными сценами, выбивающимися за пределы архитектуры детективного триллера». Дэвид Эрлих в IndieWire отмечает, что фильм был бы невозможен без игры Эбрахими, которой удается «вдохнуть жизнь в более-менее рядовую героиню и привнести в роль ощутимую страсть». Он добавляет, что именно Эбрахими — которой в свое время пришлось бежать из Ирана после того, как кто-то слил в интернет ее секс-видео, — «своей решимостью делает даже самые нереалистичные допущения фильма правдоподобными».

Лучший актер

Сон Кан-хо, «Посредник» (Beurokeo), режиссер Хирокадзу Корээда

Lenta.ru